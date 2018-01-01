«Олімпік» в спарингу з «Короною» зіграв внічию

Гра проходила за невеликої переваги «Корони»

Донецький «Олімпік» провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині. «Олімпік» у контрольному поєдинку на турецьких зборах розписав «суху» нічию з польською «Короною». Гра проходила за невеликої переваги «Корони», проте обидві команди так і не змогли вразити ворота суперника.



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«Олімпік» – «Корона». Фото: ФК Корона

Гра проходила за невеликої переваги «Корони»

Донецький «Олімпік» провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині.

«Олімпік» у контрольному поєдинку на турецьких зборах розписав «суху» нічию з польською «Короною». Гра проходила за невеликої переваги «Корони», проте обидві команди так і не змогли вразити ворота суперника.

Зазначимо, що команди отримали по одному вилученню, проте за рішенням тренерів продовжили гру у повних складах.

Нагадаємо, що у першому своєму спарингу «Олімпік» переміг Стяуа.

Товариський матч

«Олімпік» – «Корона» – 0:0

Джерело: Футбол 24