«Олімпік» в спарингу з «Короною» зіграв внічию
- Сьогодні, 21:44
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Розсилка
«Олімпік» – «Корона». Фото: ФК Корона
Гра проходила за невеликої переваги «Корони»
Донецький «Олімпік» провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині.
«Олімпік» у контрольному поєдинку на турецьких зборах розписав «суху» нічию з польською «Короною». Гра проходила за невеликої переваги «Корони», проте обидві команди так і не змогли вразити ворота суперника.
Зазначимо, що команди отримали по одному вилученню, проте за рішенням тренерів продовжили гру у повних складах.
Нагадаємо, що у першому своєму спарингу «Олімпік» переміг Стяуа.
Товариський матч
«Олімпік» – «Корона» – 0:0
Джерело: Футбол 24