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    «Олімпік» в спарингу з «Короною» зіграв внічию

    Гра проходила за невеликої переваги «Корони»
    Донецький «Олімпік» провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині. «Олімпік» у контрольному поєдинку на турецьких зборах розписав «суху» нічию з польською «Короною». Гра проходила за невеликої переваги «Корони», проте обидві команди так і не змогли вразити ворота суперника.
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    &laquo;Олімпік&raquo; &ndash; &laquo;Корона&raquo;. Фото: ФК Корона
    «Олімпік» – «Корона». Фото: ФК Корона

    Гра проходила за невеликої переваги «Корони»

    Донецький «Олімпік» провів другий контрольний матч на зборах у Туреччині.

    «Олімпік» у контрольному поєдинку на турецьких зборах розписав «суху» нічию з польською «Короною». Гра проходила за невеликої переваги «Корони», проте обидві команди так і не змогли вразити ворота суперника.

    Зазначимо, що команди отримали по одному вилученню, проте за рішенням тренерів продовжили гру у повних складах.

    Нагадаємо, що у першому своєму спарингу «Олімпік» переміг Стяуа.

    Товариський матч

    «Олімпік» – «Корона» – 0:0

    Джерело: Футбол 24

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