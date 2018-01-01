«Олімпік» визначився зі спаринг-партнерами на зимових зборах

В Анталію «Олімпік» візьме курс 14 січня і пробуде там до 27-го січня включно

Зимова відпустка донецького «Олімпіка» наближається до фінішу, команда збереться в Києві 9-го січня і традиційно почне підготовку до другої частини сезону з медичного огляду. Протягом п'яти днів «олімпійці» проведуть в столиці втягуючий збір, а потім відправляться в Туреччину, на перший з двох запланованих етапів підготовки



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ФК «Олімпік»

В Анталію «Олімпік» візьме курс 14 січня і пробуде там до 27-го січня включно

Зимова відпустка донецького «Олімпіка» наближається до фінішу, команда збереться в Києві 9-го січня і традиційно почне підготовку до другої частини сезону з медичного огляду.

Протягом п'яти днів «олімпійці» проведуть в столиці втягуючий збір, а потім відправляться в Туреччину, на перший з двох запланованих етапів підготовки за кордоном, інформує офіційний сайт клубу.

В Анталію «Олімпік» візьме курс 14 січня і пробуде там до 27-го січня включно. В ході першого збору команда Романа Санжара проведе чотири спаринги. Донеччани зіграють зі «Стяуа» Бухарест (18 січня), польською «Короною» (21 січня), «Слованом» з Братислави (24 січня) і македонською «Шкендією» (26 січня).

Повернувшись до Києва, футболісти «Олімпіка» отримають три вихідних, а 31 січня знову відправляться до Туреччини, де пробудуть до 14 лютого. Другий збір також передбачає проведення чотирьох спарингів, імена суперників будуть відомі трохи пізніше.

Нагадаємо, що півзахисник Прийомов покинув «Олімпік».