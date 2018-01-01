  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Олімпік» визначився зі спаринг-партнерами на зимових зборах

    В Анталію «Олімпік» візьме курс 14 січня і пробуде там до 27-го січня включно
    Зимова відпустка донецького «Олімпіка» наближається до фінішу, команда збереться в Києві 9-го січня і традиційно почне підготовку до другої частини сезону з медичного огляду. Протягом п'яти днів «олімпійці» проведуть в столиці втягуючий збір, а потім відправляться в Туреччину, на перший з двох запланованих етапів підготовки
    • Сьогодні, 14:38
    • Розсилка
    ФК &laquo;Олімпік&raquo;
    ФК «Олімпік»

    В Анталію «Олімпік» візьме курс 14 січня і пробуде там до 27-го січня включно

    Зимова відпустка донецького «Олімпіка» наближається до фінішу, команда збереться в Києві 9-го січня і традиційно почне підготовку до другої частини сезону з медичного огляду.

    Протягом п'яти днів «олімпійці» проведуть в столиці втягуючий збір, а потім відправляться в Туреччину, на перший з двох запланованих етапів підготовки за кордоном, інформує офіційний сайт клубу.

    В Анталію «Олімпік» візьме курс 14 січня і пробуде там до 27-го січня включно. В ході першого збору команда Романа Санжара проведе чотири спаринги. Донеччани зіграють зі «Стяуа» Бухарест (18 січня), польською «Короною» (21 січня), «Слованом» з Братислави (24 січня) і македонською «Шкендією» (26 січня).

    Повернувшись до Києва, футболісти «Олімпіка» отримають три вихідних, а 31 січня знову відправляться до Туреччини, де пробудуть до 14 лютого. Другий збір також передбачає проведення чотирьох спарингів, імена суперників будуть відомі трохи пізніше.

    Нагадаємо, що півзахисник Прийомов покинув «Олімпік».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ