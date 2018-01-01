Півзахисник Прийомов покинув «Олімпік»
- Сьогодні, 11:06
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Володимир Прийомов. Фото: Footboom
Клуб вирішив не продовжувати угоду з 32-річним футболістом
Півзахисник «Олімпіка» Володимир Прийомов залишив донецький клуб.
Угода 32-річного півзахисника з «Олімпіком» добігла до кінця й сторони вирішили її не продовжувати. Про це інформує офіційний сайт донецького клубу.
В поточному сезоні УПЛ Прийомов провів 7 матчів, в яких забив 3 голи й віддав 1 гольову передачу.
Раніше «Олімпік» залишив Андрій Богданов, який перейшов у польську «Арку».