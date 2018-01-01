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    Півзахисник Прийомов покинув «Олімпік»

    Клуб вирішив не продовжувати угоду з 32-річним футболістом
    Півзахисник «Олімпіка» Володимир Прийомов залишив донецький клуб. Угода 32-річного півзахисника з «Олімпіком» добігла до кінця й сторони вирішили її не продовжувати. Про це інформує офіційний сайт донецького клубу. В поточному сезоні УПЛ Прийомов провів 7 матчів, в яких забив 3 голи й віддав 1 гольову передачу. Раніше
    • Сьогодні, 11:06
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    <span>Володимир Прийомов. Фото: Footboom</span>
    Володимир Прийомов. Фото: Footboom

    Клуб вирішив не продовжувати угоду з 32-річним футболістом

    Півзахисник «Олімпіка» Володимир Прийомов залишив донецький клуб.

    Угода 32-річного півзахисника з «Олімпіком» добігла до кінця й сторони вирішили її не продовжувати. Про це інформує офіційний сайт донецького клубу.

    В поточному сезоні УПЛ Прийомов провів 7 матчів, в яких забив 3 голи й віддав 1 гольову передачу.

    Раніше «Олімпік» залишив Андрій Богданов, який перейшов у польську «Арку».

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