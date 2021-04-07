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    У США обговорюють бойкот Олімпіади в Пекіні

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    США розмірковує над бойкотом Олімпіади в Пекіні - У США обговорюють бойкот Олімпіади в Пекіні
    США розмірковує над бойкотом Олімпіади в Пекіні
    Фото з відкритих джерел

    В Америці занепокоєні порушеннями прав людини в Сінцьзяні

    Прес-секретар американського Держдепу Нед Прайс заявив, що США обговорюють із союзниками питання про спільний бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

    «Це те, що ми, безумовно, хотіли б обговорити, і, безумовно, ми розуміємо, що скоординований підхід буде відповідати не тільки нашим інтересам, а й інтересам наших союзників і партнерів. Це одне з питань, яке стоїть на порядку денному як зараз, так і в майбутньому.

    Питання можливого бойкоту Олімпіади пов'язано з санкціями, які ряд країн ввели «проти тих, хто несе відповідальність за звірства в Сіньцзяні. Тому ясно, що ми координуємо роботу по всіх цих питаннях, і, звичайно, пекінська Олімпіада – це та область, яку ми продовжимо обговорювати», – заявив Нед Прайс.

    У Сіньцзяні відбулися масові затримання понад 1 млн уйгурів та членів інших мусульманських меншин через їхню релігію та етнічну приналежність.

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      Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада)
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