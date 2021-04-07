У США обговорюють бойкот Олімпіади в Пекіні

В Америці занепокоєні порушеннями прав людини в Сінцьзяні

Прес-секретар американського Держдепу Нед Прайс заявив, що США обговорюють із союзниками питання про спільний бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

«Це те, що ми, безумовно, хотіли б обговорити, і, безумовно, ми розуміємо, що скоординований підхід буде відповідати не тільки нашим інтересам, а й інтересам наших союзників і партнерів. Це одне з питань, яке стоїть на порядку денному як зараз, так і в майбутньому.

Питання можливого бойкоту Олімпіади пов'язано з санкціями, які ряд країн ввели «проти тих, хто несе відповідальність за звірства в Сіньцзяні. Тому ясно, що ми координуємо роботу по всіх цих питаннях, і, звичайно, пекінська Олімпіада – це та область, яку ми продовжимо обговорювати», – заявив Нед Прайс.

У Сіньцзяні відбулися масові затримання понад 1 млн уйгурів та членів інших мусульманських меншин через їхню релігію та етнічну приналежність.