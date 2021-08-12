Олімпійська чемпіонка Харлан прийняла виклик на участь у «Танцях з зірками»

Шаблістка є єдиною спортсменкою в новому сезоні танцювального шоу

Одна з найсильніших фехтувальниць світу шаблістка Ольга Харлан візьме участь у новому сезоні «Танців з зірками». Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 прийняла виклик від співачки Євгенії Власової.

«Побачимося на паркеті», – написала Харлан.

В новому сезоні участь у «Танцях з зірками» візьмуть співачка Джамала, учасник гурту Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко та фронтмен групи KADNAY Дмитро Каднай. Як повідомляє ТСН, прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу. До складу арбітрів також увійшли прима-балерина Катерина Кухар та хореограф і ведучий шоу «Твій день» Влад Яма.

На Олімпіаді в Токіо Ольга Харлан припинила боротьбу в першому колі.