Організатори затвердили програму Європейських ігор 2027 року
Європейські ігри прийматиме турецький Стамбул
Затверджено офіційну програму IV Європейських ігор 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Коли і де пройдуть Європейські ігри
Змагання прийматиме турецький Стамбул із 16 по 27 червня 2027 року. Ігри стануть ключовим етапом відбору європейських атлетів на літню Олімпіаду-2028. Путівки розігруватимуть через прямі квоти та за рахунок нарахування рейтингових очок.
У змагальній програмі 26 видів спорту, з яких 22 є олімпійськими й відповідають програмі Ігор у Лос-Анджелесі-2028.
Види спорту, які увійшли до програми Європейських ігор
До офіційної програми IV Європейських ігор увійшли: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, важка атлетика, веслування (прибережне веслування), веслування на байдарках і каное, водні види спорту, волейбол, гімнастика, дзюдо, карате, кікбоксинг, легка атлетика (Командний чемпіонат Європи), муай-тай, настільний теніс, падел, регбі-7, сквош, спортивне скелелазіння, стрілецький спорт, стрільба з лука, сучасне п'ятиборство, триатлон, тхеквондо та фехтування.
Історичні дебюти
Вперше на Європейських іграх будуть представлені прибережне веслування, важка атлетика та сквош (який також дебютує на ОІ-2028).
Довгоочікуване повернення
Після відсутності на Іграх-2023 у Кракові, до програми повертаються гімнастика, волейбол та боротьба.
За час участі в Європейських іграх Національна збірна команда України здобула 139 нагород, з них: 45 золотих, 43 срібні та 51 бронзова.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
