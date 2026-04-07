Організатори затвердили програму Європейських ігор 2027 року

Затверджено офіційну програму IV Європейських ігор 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Коли і де пройдуть Європейські ігри

Змагання прийматиме турецький Стамбул із 16 по 27 червня 2027 року. Ігри стануть ключовим етапом відбору європейських атлетів на літню Олімпіаду-2028. Путівки розігруватимуть через прямі квоти та за рахунок нарахування рейтингових очок.

У змагальній програмі 26 видів спорту, з яких 22 є олімпійськими й відповідають програмі Ігор у Лос-Анджелесі-2028.

Види спорту, які увійшли до програми Європейських ігор

До офіційної програми IV Європейських ігор увійшли: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, важка атлетика, веслування (прибережне веслування), веслування на байдарках і каное, водні види спорту, волейбол, гімнастика, дзюдо, карате, кікбоксинг, легка атлетика (Командний чемпіонат Європи), муай-тай, настільний теніс, падел, регбі-7, сквош, спортивне скелелазіння, стрілецький спорт, стрільба з лука, сучасне п'ятиборство, триатлон, тхеквондо та фехтування.

Історичні дебюти

Вперше на Європейських іграх будуть представлені прибережне веслування, важка атлетика та сквош (який також дебютує на ОІ-2028).

Довгоочікуване повернення

Після відсутності на Іграх-2023 у Кракові, до програми повертаються гімнастика, волейбол та боротьба.

За час участі в Європейських іграх Національна збірна команда України здобула 139 нагород, з них: 45 золотих, 43 срібні та 51 бронзова.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце