Організатори затвердили програму Європейських ігор 2027 року

Артем Худолєєв
Європейські ігри пройдуть із 16 по 27 червня 2027 року

Європейські ігри прийматиме турецький Стамбул

Затверджено офіційну програму IV Європейських ігор 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Коли і де пройдуть Європейські ігри

Змагання прийматиме турецький Стамбул із 16 по 27 червня 2027 року. Ігри стануть ключовим етапом відбору європейських атлетів на літню Олімпіаду-2028. Путівки розігруватимуть через прямі квоти та за рахунок нарахування рейтингових очок.

У змагальній програмі 26 видів спорту, з яких 22 є олімпійськими й відповідають програмі Ігор у Лос-Анджелесі-2028.

Види спорту, які увійшли до програми Європейських ігор

До офіційної програми IV Європейських ігор увійшли: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, важка атлетика, веслування (прибережне веслування), веслування на байдарках і каное, водні види спорту, волейбол, гімнастика, дзюдо, карате, кікбоксинг, легка атлетика (Командний чемпіонат Європи), муай-тай, настільний теніс, падел, регбі-7, сквош, спортивне скелелазіння, стрілецький спорт, стрільба з лука, сучасне п'ятиборство, триатлон, тхеквондо та фехтування.

Історичні дебюти

Вперше на Європейських іграх будуть представлені прибережне веслування, важка атлетика та сквош (який також дебютує на ОІ-2028).

Довгоочікуване повернення

Після відсутності на Іграх-2023 у Кракові, до програми повертаються гімнастика, волейбол та боротьба.

За час участі в Європейських іграх Національна збірна команда України здобула 139 нагород, з них: 45 золотих, 43 срібні та 51 бронзова.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

