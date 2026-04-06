Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина)

Скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін увійшов до заявки континентальної першості. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина). Ларін, який відомий своєю підтримкою війни, також потрапив до переліку учасників турніру.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів.

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.

Читайте також

Євгеній Соловей багато років працював в команді ТСН
На війні загинув оператор ТСН Євгеній Соловей
1 квiтня, 14:00
Зеленський у річницю Бучі заявив про покарання для РФ
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
31 березня, 15:02
Сійярто потрапив у скандал через переговори з Лавровим
«Я завжди до ваших послуг»: ЗМІ злили розмови Сійярто з Лавровим
31 березня, 12:16
Молдова розблокувала роботу «Лукойлу» через ризик дефіциту пального
Молдова дозволила «Лукойлу» відновити роботу: у чому причина
26 березня, 20:37
До Близького Сходу стягують сили швидкого реагування США
Пентагон оголосив про перекидання військ на Близький Схід
25 березня, 21:13
Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
22 березня, 15:15
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42
Війна з Іраном може закінчитись так же раптово, як і почалась
Трамп між Іраном і Росією. Яка стратегія для України?
20 березня, 16:44
Євген Корнійчук був призначеним послом України в Ізраїлі у 2020 році
«Паніки немає». Посол розповів, скільки українців хочуть залишити Ізраїль через війну
20 березня, 05:43

ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі
ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі
Українське дербі в Іспанії: як зіграли між собою клуби Леня та Пустового
Українське дербі в Іспанії: як зіграли між собою клуби Леня та Пустового
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі
Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі
Михайлюк провів результативний поєдинок у НБА
Михайлюк провів результативний поєдинок у НБА
Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA
Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA

Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
