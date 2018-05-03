Основний захисник «Зорі» змушений буде пропустити поєдинок із «Шахтарем»

Олександр Сваток дотримав дискваліфікацію

У четвер, 3 травня, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Розглянувши справу гравця ФК «Зоря» (Луганськ) Олександра Сватка, який у матчі з ФК «Верес» (Рівне) завдав супернику удар в обличчя, КДК виніс покарання футболісту. Нагадаємо, тоді



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Олександр Сваток. Фото ФК «Шахтар»

Олександр Сваток дотримав дискваліфікацію

У четвер, 3 травня, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Розглянувши справу гравця ФК «Зоря» (Луганськ) Олександра Сватка, який у матчі з ФК «Верес» (Рівне) завдав супернику удар в обличчя, КДК виніс покарання футболісту.

Нагадаємо, тоді епізод залишився непоміченим арбітром зустрічі.

Отож, Олександр Сваток пропустить один матч, ще на один поєдинок розповсюджується умовна дискваліфікація.

Таким чином, футболіст точно пропустить найближчий поєдинок своєї команди – проти «Шахтаря» у цей вікенд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гравці «Шахтаря» Марлос і Кайоде пропустять поєдинок із «Зорею» через дискваліфікацію.

Нігерійський нападник ударив по голові гравця «Динамо» Артема Шабанова, КДК ФФУ вирішив відсторонити Кайоде на один матч плюс два матчі умовно.

Марлос відсторонений на один матч за «безсумнівно навмисне отримання жовтої картки з певною метою».