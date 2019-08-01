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    Остаточно визначено схему графік відбірних і олімпійського турнірів з боксу на Іграх-2020

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    Олімпіада в Токіо стартую 24 липня 2020 року - Остаточно визначено схему графік відбірних і олімпійського турнірів з боксу на Іграх-2020
    Олімпіада в Токіо стартую 24 липня 2020 року
    Olympic.org

    Відбір стартує в січні наступного року

    Визначився підсумковий графік проведення відбірних турнірів та, безпосередньо, самого турніру на Олімпійських іграх Токіо-2020. Нагадаємо, що систему кваліфікації, відбору та організацією самих олімпійських змагань буде займатися спеціальна комісія, яка була створена Міжнародним Олімпійським комітетом.

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    Варто також зазначити, що боксерський турнір на Олімпійських іграх у Токіо проводитиметься з 25 липня по 9 серпня 2020 року на головній спортивній арені міста Ріґґоку Кокуґікан (Японія).

    Стартовий день олімпійського турніру розпочнеться поєдинками у чоловічих категоріях середньої ваги, легкої та важкої ваги, а також у легкій вазі для жінок.

    Перший боксерський турнір у підготовці до Олімпійських ігор відбудеться з 29 по 31 жовтня в місті Ріґґоку Кокуґікан в рамках серії тестових заходів. Прогнозується, що участь у цьому турнірі візьме й національна збірна України.

    Щодо ліцензійних змагань, то кваліфікаційні турнірі до Ігор відбуватимуться з січня по травень 2020 року. Це будуть континентальні відбірні турніри, а заключним етапом стане світовий турнір, який відбудеться в травні.

    Боксерські відбіркові турніри проводитимуть ті країни та міста, які останніми роками приймали Олімпійські ігри. Таким чином у 2020 році Європейський відбірний старт прийматиме Лондон (Англія). 

    Також стало відомо, що судді для кваліфікаційних турнірів та турніру безпосередньо самого олімпійського турніру в Токіо-2020 будуть обрані з пулу, розробленого AIBA, але Міжнародна боксерська Асоціація не буде брати участі в їх призначенні.

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