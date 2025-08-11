Головна Спорт Новини
«Пафос» – «Динамо»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
Христина Жиренко
У вівторок, 12 серпня, київське «Динамо» проведе гру-відповідь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Кияни у кіпрському Лімассолі зіграють із «Пафосом».

Поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Пафос» – «Динамо» розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Гру «Пафос» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ».

Нагадаємо, кияни в номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий. 

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84

