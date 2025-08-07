«Панатінаїкос» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Панатінаїкос» – «Шахтар» пройде на Олімпійському стадіоні в Афінах

Сьогодні, 7 серпня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу у Лізі Європи матчем проти грецького «Панатінаїкоса». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Панатінаїкос» – «Шахтар» пройде на Олімпійському стадіоні в Афінах. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Панатінаїкос» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ. Також гру можна буде переглянути на «Київстар ТБ».

Матч-відповідь має відбутися 14 серпня.

4 серпня відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Cвоїх потенційних суперників дізналися дві пари за участі українських клубів: «Динамо» – «Пафос» та «Шахтар» – «Панатінаїкос».

«Шахтар», у разі перемоги над грецьким клубом, у четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Самсунспором».

«Динамо», у разі поразки від кіпрського клубу «Пафос», зіграє з переможцем пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.