Українці судитимуть гру кваліфікації Ліги чемпіонів

Головним арбітром гри ФКСБ (Румунія) – «Шкендія» (Північна Македонія) виступить Олексій Деревінський

Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

На матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026 ФКСБ (Румунія) – «Шкендія» (Північна Македонія), який відбудеться 30 липня в Бухаресті, працюватиме українська суддівська бригада. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Головним арбітром виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Панчишин. За роботу системи ВАА відповідатимуть Микола Балакін та Денис Шурман.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині у неділю, 27 липня, завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.