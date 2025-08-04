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Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у кваліфікації Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у кваліфікації Ліги Європи
Донеччани можуть знову зіграти з турецьким клубом

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 та 28 серпня

Сьогодні, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Cвоїх потенційних суперників дізналися дві пари за участі українських клубів: «Динамо» – «Пафос» та «Шахтар» – «Панатінаїкос».

«Шахтар», у разі перемоги над грецьким клубом, у четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Самсунспором».

«Динамо», у разі поразки від кіпрського клубу «Пафос», зіграє з переможцем пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.

Як повідомлялося, визначився суперник київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Згідно з жеребом переможець пари «Динамо» – «Хамрун Спартанс» у наступному раунді кваліфікації зіграє з переможцем протистояння «Маккабі» (Тель-Авів) – «Пафос». Перший матч між цими суперниками на Кіпрі завершився внічию 1:1. 

Матч-відповідь, домашній для «Маккабі», відбувся у сербському місті Бачка-Топола на «ТСЦ Арені». З перших хвилин формальні господарі поля зіштовхнулися з проблемами. На 13-й хвилині через травму поле залишив основний голкіпер «Маккабі» Йоав Джарафі. Замість нього на поле вийшов Офек Меліка. На 30-й хвилині він отримав червону картку, і за чотири хвилини на поле вийшов третій воротар Рої Машпаті. 

На 40-й хвилині Жажа вивів гостей уперед після передачі Бруно. Цей гол залишився єдиним у матчі, тож наступним суперником «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів буде кіпрський «Пафос».

Перший матч буде домашнім для киян та відбудеться у вівторок, 5 серпня, у Любліні (початок – 20:00 за місцевим часом, 21:00 за київським). Матч-відповідь на Кіпрі відбудеться у вівторок, 12 серпня (початок – 20:00 за місцевим часом, 20:00 за київським).

Ліга чемпіонів УЄФА. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь 

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Пафос» (Кіпр) – 0:1 (перший матч 1:1)

Гол: Жажа (40)

Нагадаємо, «Динамо» розгромило «Гамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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