ПАОК не зміг домовитися про перехід Моледо і знову перемикається на Хачеріді

Грецькі ЗМІ знову стверджують про інтерес ПАОКа до Євгена

ПАОК не зміг домовитися із захисником "Панатінаїкоса" Родріго Моледо про підписання контракту. Тепер клуб із Салонік повернувся до кандидатури Євгена Хачеріді, повідомляє портал sdna.gr. Бразилець, якого ЗМІ сватали у «Динамо», судячи з усього, продовжить кар'єру в «Інтернасьоналі». У ситуації, що склалася, ПАОК, за



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Євген Хачеріді

Грецькі ЗМІ знову стверджують про інтерес ПАОКа до Євгена

ПАОК не зміг домовитися із захисником "Панатінаїкоса" Родріго Моледо про підписання контракту.

Тепер клуб із Салонік повернувся до кандидатури Євгена Хачеріді, повідомляє портал sdna.gr.

Бразилець, якого ЗМІ сватали у «Динамо», судячи з усього, продовжить кар'єру в «Інтернасьоналі».

У ситуації, що склалася, ПАОК, за даними джерела, спробує підписати Хачеріді. Однак каменем спотикання є чинний контракт захисника з «Динамо».

Зазначається, що українця дуже хоче бачити у команді власник грецького клубу Іван Саввіді, інформує dynamomania.com.

Нагадаємо, була інформація, що «Шахтар» намагається переманити основного захисника «Динамо».

Згодом агент Хачеріді називає можливий перехід свого підопічного у «Шахтар» маячнею.