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    Парагвайський клуб розірвав контракт з гравцем через недбало виконаний пенальті

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    Парагвайський клуб розірвав контракт з гравцем через недбало виконаний пенальті

    У серії післяматчевих пенальті Парра спробував виконати «паненку», але воротар без зусиль впорався з ним

    Футболіст парагвайського клубу «Індепендьєнте Кампо-Гранде» Брендекс Парра покинув свою команду після матчу Південноамериканського кубка з колумбійським «Ла Екідад» (3:4).

    Керівництво клубу вирішило розірвати з ним контракт після того, як Парра погано виконав пенальті в останньому поєдинку команди.

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    У серії післяматчевих пенальті Парра спробував виконати «паненку», але воротар без зусиль впорався з ним. У підсумку «Індепендьєнте Кампо-Гранде» не зміг пробитися в наступний раунд змагань.

    «Рада директорів вирішила припинити співпрацю з футболістом за таке виконання пенальті», - цитує президента парагвайського клубу Еріберто Гамарру інтернет-портал Goal.

    «Паненка», або удар у стилі Паненки — спосіб виконання футбольного пенальті, при якому м'яч по навісній траєкторії підсікається у ворота.
    Це досить ризиковано, тому що якщо воротар не падає навмання в кут, а залишається в центрі воріт, то він досить легко забере м'яч. Але у випадку вдалого виконання «Паненка» виглядає дуже ефектно.
    Прийом отримав назву на честь чехословацького півзахисника Антоніна Паненки, який таким способом забив вирішальний пенальті у фіналі чемпіонату Європи з футболу 1976 року у ворота збірної ФРН

    Джерело: Чемпионат.com

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