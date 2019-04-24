Парагвайський клуб розірвав контракт з гравцем через недбало виконаний пенальті
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У серії післяматчевих пенальті Парра спробував виконати «паненку», але воротар без зусиль впорався з ним
Футболіст парагвайського клубу «Індепендьєнте Кампо-Гранде» Брендекс Парра покинув свою команду після матчу Південноамериканського кубка з колумбійським «Ла Екідад» (3:4).
Керівництво клубу вирішило розірвати з ним контракт після того, як Парра погано виконав пенальті в останньому поєдинку команди.
Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka!— Goal (@goal) 23 апреля 2019 г.
"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. pic.twitter.com/sYD6RnZTfy
У серії післяматчевих пенальті Парра спробував виконати «паненку», але воротар без зусиль впорався з ним. У підсумку «Індепендьєнте Кампо-Гранде» не зміг пробитися в наступний раунд змагань.
«Рада директорів вирішила припинити співпрацю з футболістом за таке виконання пенальті», - цитує президента парагвайського клубу Еріберто Гамарру інтернет-портал Goal.
Джерело: Чемпионат.com