Парагвайський клуб розірвав контракт з гравцем через недбало виконаний пенальті



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У серії післяматчевих пенальті Парра спробував виконати «паненку», але воротар без зусиль впорався з ним

Футболіст парагвайського клубу «Індепендьєнте Кампо-Гранде» Брендекс Парра покинув свою команду після матчу Південноамериканського кубка з колумбійським «Ла Екідад» (3:4).

Керівництво клубу вирішило розірвати з ним контракт після того, як Парра погано виконав пенальті в останньому поєдинку команди.

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka!



"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. pic.twitter.com/sYD6RnZTfy — Goal (@goal) 23 апреля 2019 г.

У серії післяматчевих пенальті Парра спробував виконати «паненку», але воротар без зусиль впорався з ним. У підсумку «Індепендьєнте Кампо-Гранде» не зміг пробитися в наступний раунд змагань.

«Рада директорів вирішила припинити співпрацю з футболістом за таке виконання пенальті», - цитує президента парагвайського клубу Еріберто Гамарру інтернет-портал Goal.

«Паненка», або удар у стилі Паненки — спосіб виконання футбольного пенальті, при якому м'яч по навісній траєкторії підсікається у ворота.

Це досить ризиковано, тому що якщо воротар не падає навмання в кут, а залишається в центрі воріт, то він досить легко забере м'яч. Але у випадку вдалого виконання «Паненка» виглядає дуже ефектно.

Прийом отримав назву на честь чехословацького півзахисника Антоніна Паненки, який таким способом забив вирішальний пенальті у фіналі чемпіонату Європи з футболу 1976 року у ворота збірної ФРН

Джерело: Чемпионат.com