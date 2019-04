Парагвайський клуб розірвав контракт з гравцем через недбало виконаний пенальті

У серії післяматчевих пенальті Парра спробував виконати «паненку», але воротар без зусиль впорався з ним

Футболіст парагвайського клубу «Індепендьєнте Кампо-Гранде» Брендекс Парра покинув свою команду після матчу Південноамериканського кубка з колумбійським «Ла Екідад» (3:4).

Керівництво клубу вирішило розірвати з ним контракт після того, як Парра погано виконав пенальті в останньому поєдинку команди.

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka!



"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. pic.twitter.com/sYD6RnZTfy