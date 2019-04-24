Ірландський нападник «Саутгемптона» забив найшвидший гол в історії англійської Прем'єр-ліги (відео)



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Шейн Лонґ вписав своє ім'я в історію UA-Футбол

Шейн Лонґ скористався з помилки оборонця «Вотфорда»

У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги «Вотфорд» зіграв внічию 1:1 із «Саутгемптоном».

Пересічний загалом матч, у якому зустрічалася сьома команда проти 16-ї. Втім, цей поєдинок увійде в історію, оскільки вже на шостій секунді зустрічі ірландський нападник «святих» Шейн Лонґ, скориставшись грубою помилкою оборонця суперників, вийшов на побачення із воротарем Беном Фостером і перекинув м'яч йому над головою. Це найшвидший гол в історії англійської Прем'єр-ліги.

До того рекорд належав гравцеві «Тоттнема» Ледлі Кінґу, який забивав на десятій секунді в сезоні-2001/2002.