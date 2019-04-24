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    Ірландський нападник «Саутгемптона» забив найшвидший гол в історії англійської Прем'єр-ліги (відео)

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    Шейн Лонґ вписав своє ім'я в історію - Ірландський нападник «Саутгемптона» забив найшвидший гол в історії англійської Прем'єр-ліги (відео)
    Шейн Лонґ вписав своє ім'я в історію
    UA-Футбол

    Шейн Лонґ скористався з помилки оборонця «Вотфорда»

    У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги «Вотфорд» зіграв внічию 1:1 із «Саутгемптоном».

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    Пересічний загалом матч, у якому зустрічалася сьома команда проти 16-ї. Втім, цей поєдинок увійде в історію, оскільки вже на шостій секунді зустрічі ірландський нападник «святих» Шейн Лонґ, скориставшись грубою помилкою оборонця суперників, вийшов на побачення із воротарем Беном Фостером і перекинув м'яч йому над головою. Це найшвидший гол в історії англійської Прем'єр-ліги.

    До того рекорд належав гравцеві «Тоттнема» Ледлі Кінґу, який забивав на десятій секунді в сезоні-2001/2002.

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