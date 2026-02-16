Олімпіада 2026. Результати українців 15 лютого

Українська делегація мала один з найменш насичених днів на цих Олімпійських іграх

15 лютого 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Кардинально різні емоції від біатлону

Головними стартами для України стали гонки переслідування. У чоловіків на 12,5 км виступили двоє українців – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Після спринту вони стартували з 24-ї та 27-ї позиції відповідно, та змогли піднятися у загальному заліку: Мандзин фінішував 16-м, а Підручний – 20-м. Для обох цей виступ був підсилений прагненням відібратися до гонки з масовим стартом, яка відбудеться у заключні дні змагань Ігор 2026. Саме завдяки своїм позиціям у заліку гонок Олімпіади вони зуміли це зробити, увійшовши до 30 найкращих.

Жіноча частина програми біатлону принесла значно менше позитиву. У гонці переслідування на 10 км наші спортсменки Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко посіли відповідно 43-тє, 45-те та 48-ме місця у фінішному протоколі. Через ці позиції жодна з українок не змогла пройти до майбутнього масстарту, адже їм необхідно було не просто потрапити до топ-40, а й зробити це впевнено, аби обійти суперниць.

Повторення найкращого результату в кар'єрі від Анастасії Шепіленко

Однією з приємних подій 15 лютого для української збірної став виступ Анастасія Шепіленко у жіночому гірськолижному гігантському слаломі. Вона зуміла повторити свій найкращий результат у кар’єрі на такому рівні змагань, фінішувавши 39-ю за сумою двох заїздів. Анастасія показала 45-й час у першому заїзді, але вже в другому зуміла обійти суперниць, піднявшись на шість позицій.

Нагадаємо, що 16 лютого українці змагатимуться у п'яти дисциплінах.