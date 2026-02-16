Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Результати українців 15 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Результати українців 15 лютого
Віталій Мандзин провів наразі найкращу особисту гонку на Олімпіаді 2026
фото: соціальні мережі Віталія Мандзина

Українська делегація мала один з найменш насичених днів на цих Олімпійських іграх

15 лютого 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Кардинально різні емоції від біатлону

Головними стартами для України стали гонки переслідування. У чоловіків на 12,5 км виступили двоє українців – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Після спринту вони стартували з 24-ї та 27-ї позиції відповідно, та змогли піднятися у загальному заліку: Мандзин фінішував 16-м, а Підручний – 20-м. Для обох цей виступ був підсилений прагненням відібратися до гонки з масовим стартом, яка відбудеться у заключні дні змагань Ігор 2026. Саме завдяки своїм позиціям у заліку гонок Олімпіади вони зуміли це зробити, увійшовши до 30 найкращих. 

Жіноча частина програми біатлону принесла значно менше позитиву. У гонці переслідування на 10 км наші спортсменки Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко посіли відповідно 43-тє, 45-те та 48-ме місця у фінішному протоколі. Через ці позиції жодна з українок не змогла пройти до майбутнього масстарту, адже їм необхідно було не просто потрапити до топ-40, а й зробити це впевнено, аби обійти суперниць. 

Повторення найкращого результату в кар'єрі від Анастасії Шепіленко

Однією з приємних подій 15 лютого для української збірної став виступ Анастасія Шепіленко у жіночому гірськолижному гігантському слаломі. Вона зуміла повторити свій найкращий результат у кар’єрі на такому рівні змагань, фінішувавши 39-ю за сумою двох заїздів. Анастасія показала 45-й час у першому заїзді, але вже в другому зуміла обійти суперниць, піднявшись на шість позицій. 

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 16 лютого українці змагатимуться у п'яти дисциплінах

