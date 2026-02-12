Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 11 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ковзаняр Джордан Штольц забрав золото на першій зі своїх чотирьох дистанцій
фото: Reuters

П'ятий день подарував глядачам напружену боротьбу до останньої хвилини змагань

У середу, 11 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

У п'ятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно вісім комплектів нагород у семи різних видах спорту. Спортсмени змагалися за перші золоті медалі у лижному двоборстві, а також виступали в гірськолижному спорті, фристайлі, біатлоні, санному спорті, фігурному катанні та ковзанярському спорті. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні 12 днів це може цілком змінитися. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 11 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Гірські лижі Супергігант, чоловіки Франьо фон Аллмен (Швейцарія) Раян Кохран-Зігль (США) Марко Одерматт (Швейцарія)
Лижне двоборство Нормальний Гундерсен Єнс Лурос Офтебру (Норвегія) Йоганнес Лампартер (Австрія) Ееро Гірвонен (Фінляндія)
Біатлон Індивідуальна гонка, 15 км, жінки Жулія Сімон (Франція) Лу Жанмонно (Франція) Лора Хрістова (Болгарія)
Фристайл Могул, жінки Елізабет Лемлі (США) Джейлін Кауф (США) Перрін Ляфон (Франція)
Ковзани 1000 м, чоловіки Джордан Штольц (США) Єннінг де Бо (Нідерланди) Чжон'янь Нінь (Китай)
Санний спорт Двомісні сани, жінки Андреа Фьоттер, Маріон Обергофер (Італія) Даяна Айтбергер, Магдалена Матчіна (Німеччина) Селіна Егле, Лара Міхаела Кіпп (Австрія)
Санний спорт Двомісні сани, чоловіки Еммануель Рідер, Сімон Кайнцвальднер (Італія) Томас Штой, Вольфганг Кіндль (Австрія) Тобіас Вендль, Тобіас Арльт (Німеччина)
Фігурне катання Танці на льоду Лоранс Фурньє Бодрі, Гійом Сізерон (Франція) Меган Чок, Еван Бейтс (США) Пайпер Гіллес, Поль Пуарьє (Канада)

Підсумки медальних дисциплін

У гірськолижному спорті Франьо фон Аллмен продовжує свою феєрію в Італії: швейцарець виборов уже третю для себе золоту медаль, цього разу відзначившись у супергіганті. Срібним призером вдруге поспіль на Олімпійських іграх саме в цій дисципліні став спеціаліст зі США Раян Кохран-Зігль, а бронзовим виявився Марко Одерматт, який все ще продовжує шукати свою найкращу форму на цьому форумі. 

У лижному двоборстві двійка виявилася більш, ніж очікуваною. Після завершення кар'єри видатним норвежцем Ярлом-Магнусом Ріібером його повноваження у команді взяв Єнс Лурос Офтебру, який став чемпіоном. Одразу за ним розташувався австрієць Йоганнес Лампартер. А ось за бронзу йшла справжня боротьба: фінн Ееро Гірвонен, який на еваторі лижної гонки йшов навіть першим, здавалося б втратив темп і відвалиться з когорти претендентів на медаль. Але у підсумку тактика спортсмена спрацювала, і на останніх кілометрах він розірвав своїх суперників, зумівши здобути для себе першу за вісім років особисту медаль, та ще й на Олімпіаді!

У біатлоні індивідуальна гонка вчергове показала, що навіть топова швидкість не рятує за умов відсутності чистої стрільби. Більшість лідерок сезону припускалися значної кількості хиб, відкриваючи шлях на п'єдестал більш влучним спортсменкам. Однією з таких стала Лора Хрістова, яка майже повторила подвиг своєї співвітчизниці, олімпійської чемпіонки Катерини Дафовської у Нагано 1998. Хоча Хрістова, на відміну від Дафовської, стала третьою, але ця медаль стала дебютною на всіх рівнях дорослого біатлону для болгарки. Золоту медаль виграла скандальна біатлоністка Жулія Сімон, а срібною стала її співвітчизниця Лу Жанмонно, яка своїм ходом демонструє бажання претендувати на подіум в спринтерській гонці. 

У фристайлі фінал могулу став справжньою катастрофою для двох лідерок сезону, Джакари Ентоні та Тесс Джонсон. Друга з них не зуміла потрапити до вісімки найкращих, а перша завалила фінальну спробу в статусі переможниці кваліфікації та першого спуску фіналу. Цими помилками змогла скористатися 20-річна американка Елізабет Лемлі, яка у проміжку двох років виграла юнацькі Олімпійські ігри, двічі стала другою на етапах Кубка світу та тепер матиме статус однієї з наймолодших переможниць у фристайлі. Срібною призеркою стала її співвітчизниця Джейлін Кауф, а бронзовою виявилася Перрін Ляфон, яка реабілітувалася після невдалої першої спроби. 

У ковзанярському спорті головна дійова особа цього виду спорту, Джордан Штольц, довів, що він приїхав на Олімпійські ігри у Мілані не набиратися досвіду. Попри свій юний вік, 21-річний американець виграв золото на дистанції 1000 метрів, показавши час олімпійського рекорду. Штольц таким чином продовжив традицію трьох попередніх днів, де так само встановлювалися найшвидші часові показники в історії Олімпіад. Срібло та бронзу здобули нідерландець Єннінг де Бо та китаєць Чжон'янь Нінь, для яких ці медалі також є першими у кар'єрі. 

У санному спорті змагання двійок подарували дихотомічні враження. У жіночій частині, попри неочікувану перемогу господарок траси Андреа Фьоттер та Маріон Обергофер, трійка була ідентичною в обох заїздах. У чоловічій частині ж відбулася справжня драма: поточні лідери змагань, американці Ансель Хаугсйаа та Маркус Мюллер, за десять секунд до свого потенційно золотого фінішу суттєво помилилися. Вони віддали не лише перше місце, а й п'єдестал загалом, фінішувавши лише шостими. Натомість золото здобули представники Італії Еммаунель Рідер та Сімон Кайнцвальдер, які тепер порушують питання щодо можливого подіуму своєї країни у командній естафеті. 

У фігурному катанні, яке закривало вечірню програму, боротьба за подіум була неймовірно напруженою: між першим і другим танцювальним дуетом було лише 46 сотих бала, а між третім і четвертим – 71 сота. У підсумку переможці цих дуелей виявилися такими ж, як і після ритм-танцю. Гійом Сізерон та Лоранс Фурньє Бодрі вирвали золото у Меган Чок та Евана Бейтса, а Пайпер Гіллес та Поль Пуарьє зуміли обіграти Лайлу Фір та Льюїса Губсона та не підпустити до себе Шарлін Гіньяр з Марко Фаббрі. Для всіх трьох тандемів це перша у кар'єрі медаль Олімпіади, за винятком того, що Гійом Сізерон разом з іншою партнеркою, Габріелою Пападакіс, двічі піднімався на п'єдестал такого рівня. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після п'ятого дня Норвегія продовжує очолювати таблицю, натомість США та Італія витіснили з трійки Німеччину та Швецію. 

Нагадаємо, що у шостий день Олімпіади 2026 було розіграно дев'ять комплектів нагород

