Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 15 лютого
Дев'ятий змагальний день вийде не найбільш насиченим для української команди
У неділю, 15 лютого 2026 року, пройде дев'ятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Уперше в історії Олімпіад будуть розіграні медалі у змішаних командах у скелетоні. Дисципліна, яка відносно нещодавно з'явилася у програмі Чемпіонатів світу (лише у 2020 році), дуже часто дарує драматичні розв'язки, а особливо, коли на кону стоїть звання перших в історії олімпійських чемпіонів у дисципліні.
Ще одним історичним моментом стануть змагання на великому трампліні у стрибках на лижах серед жінок. Ніколи раніше вони не змагалися на більшому трампліні, обмежуючися лише нормальним трампліном, тому 15 лютого визначиться перша володарка золота в новій дисципліні.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад дев'ятого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|15 лютого
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. США – Швеція
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Німеччина – Велика Британія
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Норвегія – Італія
|11:00
|Гірські лижі
|Гігантський слалом. Жінки. Перший заїзд
|11:00
|Бобслей
|Монобоб. Жінки. Перший заїзд
|11:15
|Сноубординг
|Слоупстайл. Чоловіки. Кваліфікація
|11:30
|Фристайл
|Парний могул. Чоловіки. 1/16 фіналу
|12:15
|Біатлон
|🥇 Переслідування. Чоловіки
|12:46
|Фристайл
|🥇 Парний могул. Чоловіки. Великий фінал
|12:50
|Бобслей
|Монобоб. Жінки. Другий заїзд
|13:00
|Лижні гонки
|🥇 Естафета. Чоловіки
|13:10
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група А. Швейцарія – Чехія
|14:30
|Гірські лижі
|🥇 Гігантський слалом. Жінки. Другий заїзд
|14:45
|Сноубординг
|Сноубордкрос. Змішані команди. Чвертьфінал
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Японія – Корея
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Данія – Італія
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Велика Британія – Швеція
|15:05
|Керлінг
|Жінки. США – Китай
|15:15
|Сноубординг
|Слоупстайл. Жінки. Кваліфікація
|15:35
|Сноубординг
|🥇 Сноубордкрос. Змішані команди. Фінал
|15:45
|Біатлон
|🥇 Переслідування. Жінки
|17:00
|Ковзани
|Командне переслідування. Чоловіки. Чвертьфінал
|17:40
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група А. Канада – Франція
|18:03
|Ковзани
|🥇 500 м. Жінки.
|19:00
|Скелетон
|🥇 Змішані командні змагання
|19:45
|Трамплін
|Великий трамплін. Жінки. Перший раунд
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Китай – Канада
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Норвегія – США
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Італія – Чехія
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Велика Британія – Швейцарія
|20:10
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група C. Данія – Латвія
|20:30
|Фристайл
|Бігейр. Чоловіки. Кваліфікація
|20:45
|Фігурне катання
|Спортивні пари. Коротка програма
|21:05
|Трамплін
|🥇 Великий трамплін. Жінки. Фінал
|22:10
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група C. США – Німеччина
Виступи українців 15 лютого
Дев'ятий день Олімпіади для українців дає сподівання на біатлон. Цього дня відбудуться гонки переслідування і у чоловіків, і у жінок.
Також змагатиметься у гігантському слаломі Анастасія Шепіленко, яка має найбільший досвід виступів на етапах Кубка світу та Кубка Європи саме в цій дисципліні. На Олімпіаді в Пекіні вона стала 39-ю, але може покращити цей результат при чистому проходженні траси.
Нагадаємо, що 14 лютого українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі.
