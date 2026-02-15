Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 15 лютого

Дмитро Підручний кілька разів по сезону відігравав понад тридцять позицій у гонках переслідування

Дев'ятий змагальний день вийде не найбільш насиченим для української команди

У неділю, 15 лютого 2026 року, пройде дев'ятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Уперше в історії Олімпіад будуть розіграні медалі у змішаних командах у скелетоні. Дисципліна, яка відносно нещодавно з'явилася у програмі Чемпіонатів світу (лише у 2020 році), дуже часто дарує драматичні розв'язки, а особливо, коли на кону стоїть звання перших в історії олімпійських чемпіонів у дисципліні.

Ще одним історичним моментом стануть змагання на великому трампліні у стрибках на лижах серед жінок. Ніколи раніше вони не змагалися на більшому трампліні, обмежуючися лише нормальним трампліном, тому 15 лютого визначиться перша володарка золота в новій дисципліні.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад дев'ятого дня Олімпійських ігор 2026 Час Вид спорту Подія / Етап 15 лютого 10:05 Керлінг Чоловіки. США – Швеція 10:05 Керлінг Чоловіки. Німеччина – Велика Британія 10:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – Італія 11:00 Гірські лижі Гігантський слалом. Жінки. Перший заїзд 11:00 Бобслей Монобоб. Жінки. Перший заїзд 11:15 Сноубординг Слоупстайл. Чоловіки. Кваліфікація 11:30 Фристайл Парний могул. Чоловіки. 1/16 фіналу 12:15 Біатлон 🥇 Переслідування. Чоловіки 12:46 Фристайл 🥇 Парний могул. Чоловіки. Великий фінал 12:50 Бобслей Монобоб. Жінки. Другий заїзд 13:00 Лижні гонки 🥇 Естафета. Чоловіки 13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група А. Швейцарія – Чехія 14:30 Гірські лижі 🥇 Гігантський слалом. Жінки. Другий заїзд 14:45 Сноубординг Сноубордкрос. Змішані команди. Чвертьфінал 15:05 Керлінг Жінки. Японія – Корея 15:05 Керлінг Жінки. Данія – Італія 15:05 Керлінг Жінки. Велика Британія – Швеція 15:05 Керлінг Жінки. США – Китай 15:15 Сноубординг Слоупстайл. Жінки. Кваліфікація 15:35 Сноубординг 🥇 Сноубордкрос. Змішані команди. Фінал 15:45 Біатлон 🥇 Переслідування. Жінки 17:00 Ковзани Командне переслідування. Чоловіки. Чвертьфінал 17:40 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група А. Канада – Франція 18:03 Ковзани 🥇 500 м. Жінки. 19:00 Скелетон 🥇 Змішані командні змагання 19:45 Трамплін Великий трамплін. Жінки. Перший раунд 20:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Канада 20:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – США 20:05 Керлінг Чоловіки. Італія – Чехія 20:05 Керлінг Чоловіки. Велика Британія – Швейцарія 20:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. Данія – Латвія 20:30 Фристайл Бігейр. Чоловіки. Кваліфікація 20:45 Фігурне катання Спортивні пари. Коротка програма 21:05 Трамплін 🥇 Великий трамплін. Жінки. Фінал 22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. США – Німеччина Виступи українців 15 лютого Дев'ятий день Олімпіади для українців дає сподівання на біатлон. Цього дня відбудуться гонки переслідування і у чоловіків, і у жінок. Також змагатиметься у гігантському слаломі Анастасія Шепіленко, яка має найбільший досвід виступів на етапах Кубка світу та Кубка Європи саме в цій дисципліні. На Олімпіаді в Пекіні вона стала 39-ю, але може покращити цей результат при чистому проходженні траси.

Нагадаємо, що 14 лютого українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі.