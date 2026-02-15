Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 15 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 15 лютого
Дмитро Підручний кілька разів по сезону відігравав понад тридцять позицій у гонках переслідування
фото: Reuters

Дев'ятий змагальний день вийде не найбільш насиченим для української команди

У неділю, 15 лютого 2026 року, пройде дев'ятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Уперше в історії Олімпіад будуть розіграні медалі у змішаних командах у скелетоні. Дисципліна, яка відносно нещодавно з'явилася у програмі Чемпіонатів світу (лише у 2020 році), дуже часто дарує драматичні розв'язки, а особливо, коли на кону стоїть звання перших в історії олімпійських чемпіонів у дисципліні. 

Ще одним історичним моментом стануть змагання на великому трампліні у стрибках на лижах серед жінок. Ніколи раніше вони не змагалися на більшому трампліні, обмежуючися лише нормальним трампліном, тому 15 лютого визначиться перша володарка золота в новій дисципліні. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад дев'ятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
15 лютого
10:05 Керлінг Чоловіки. США – Швеція
10:05 Керлінг Чоловіки. Німеччина – Велика Британія
10:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – Італія
11:00 Гірські лижі Гігантський слалом. Жінки. Перший заїзд
11:00 Бобслей Монобоб. Жінки. Перший заїзд
11:15 Сноубординг Слоупстайл. Чоловіки. Кваліфікація
11:30 Фристайл Парний могул. Чоловіки. 1/16 фіналу 
12:15 Біатлон 🥇 Переслідування. Чоловіки
12:46 Фристайл 🥇 Парний могул. Чоловіки. Великий фінал
12:50 Бобслей Монобоб. Жінки. Другий заїзд
13:00 Лижні гонки 🥇 Естафета. Чоловіки
13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група А. Швейцарія – Чехія
14:30 Гірські лижі 🥇 Гігантський слалом. Жінки. Другий заїзд
14:45 Сноубординг Сноубордкрос. Змішані команди. Чвертьфінал
15:05 Керлінг Жінки. Японія – Корея
15:05 Керлінг Жінки. Данія – Італія
15:05 Керлінг Жінки. Велика Британія – Швеція
15:05 Керлінг Жінки. США – Китай
15:15 Сноубординг Слоупстайл. Жінки. Кваліфікація
15:35 Сноубординг 🥇 Сноубордкрос. Змішані команди. Фінал
15:45 Біатлон 🥇 Переслідування. Жінки
17:00 Ковзани Командне переслідування. Чоловіки. Чвертьфінал
17:40 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група А. Канада – Франція
18:03 Ковзани 🥇 500 м. Жінки. 
19:00 Скелетон 🥇 Змішані командні змагання
19:45 Трамплін Великий трамплін. Жінки. Перший раунд
20:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Канада
20:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – США
20:05 Керлінг Чоловіки. Італія – Чехія
20:05 Керлінг Чоловіки. Велика Британія – Швейцарія
20:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. Данія – Латвія
20:30 Фристайл Бігейр. Чоловіки. Кваліфікація
20:45 Фігурне катання Спортивні пари. Коротка програма
21:05 Трамплін 🥇 Великий трамплін. Жінки. Фінал
22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. США – Німеччина

Виступи українців 15 лютого

Дев'ятий день Олімпіади для українців дає сподівання на біатлон. Цього дня відбудуться гонки переслідування і у чоловіків, і у жінок.

Також змагатиметься у гігантському слаломі Анастасія Шепіленко, яка має найбільший досвід виступів на етапах Кубка світу та Кубка Європи саме в цій дисципліні. На Олімпіаді в Пекіні вона стала 39-ю, але може покращити цей результат при чистому проходженні траси.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 14 лютого українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі

