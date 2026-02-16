Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки

Реклама
Артем Худолєєв, Олеся Садовнича
glavcom.ua
Артем Худолєєв, Олеся Садовнича
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Дмитро Підручний та Віталій Мандзин візьмуть участь в біатлонній естафеті
фото: Суспільне Спорт/Дмитро Євенко

Знайомимо з головними претендентами на перемогу у чоловічій біатлонній естафеті

17 лютого 2026 року, о 15:30 за київським часом на зимових Олімпійських іграх розпочнеться чоловіча біатлонна естафета. «Главком» пропонує ознайомитися зі складами учасників гонки та шансами збірних на нагороди.

Прогноз букмекерів GGBET на біатлонну змішану естафету

Головними претендентами на перемогу вважаються збірні Франції, Швеції та Норвегії. Перемога Франції або Італії станом на 19:25 16 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 2, Швеції – 6. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET.

Ймовірність здобуття золота збірною України представлена показником 351.

Також пропонується порівняти підсумковий результат нашої збірної з командою Естонії. Зокрема, ймовірність того, що Україна випередить Естонію оцінюється коефіцієнтом 1.71. Перемога ж естонців у цьому протистоянні – 2.01.

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про спорт. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Аналіз складу учасників гонки

Одним із головних претендентів на перемогу є чоловіча збірна Норвегії, чинні чемпіони світу у цій дисципліні. На цю гонку тренери виставили очікувано потужний склад. На першому етапі норвежців представлятиме Мартін Улдаль, який добре проявив себе у змішаній естафеті. На другому – олімпійський чемпіон Йоган-Олав Ботн, на третьому – триразовий призер цієї зимової Олімпіади Штурла Легрейд. Фінішуватиме Ветле-Шостад Крістіансен, який теж у своєму доробку має олімпійськуу медаль – срібло у спринті.

У хорошій формі перебуває і збірна Франції. Як і у норвежців, у складі естафетної четвірки побіжать одразу троє спортсменів, які мають медальні здобутки на Олімпіаді-2026: Кантен-Фійон Майє (два золота), Ерік Перро (золота та срібна нагороди) та Емільєн Жаклян (бронза). Приєднається до них Фаб’єн Клод, для якого головний старт чотириріччя складається не так вдало, проте він неодноразово піднімався на п’єдестал пошани в естафеті на етапах Кубка світу.

Претендуватиме на нагороди також шведська збірна. На перших двох етапах у естафеті бігтимуть Віктор Брандт і Єспер Нелін, а фінішуватимуть Мартін Понсілуома, який в неділю став олімпійським чемпіоном у гонці переслідування, та Себастьян Самуельсон, який двічі потрапляв до топ-10 у гонках цієї Олімпіади. Головним завданням для шведів буде чисте проходження вогневих рубежів, оскільки вони є нестабільними у цьому компонентів, що часто заважає підійматися високо у фінішному протоколі.

За певних обставин до боротьби за нагороди можуть втрутитись і збірні Німеччини та Італії.

За Україну на першому етапі виступатиме Дмитро Підручний, на другому – Богдан Борковський, на третьому – Віталій Мандзин, на четвертому – Тарас Лесюк. У цьому сезоні на етапах Кубка світу українці у естафетах посідали 9-те, 7-ме, 14-те та 17-те місця.

Результати сезону 2025/2026 у чоловічих естафетах

  • Естерсунд. Перемогла збірна Норвегії, на другому місці – Франція, на третьому – Швеція.
  • Гохфільцен. Золото у Норвегії, срібло – у Франції, бронза – у Швеції.
  • Обергоф. Знову перемогли норвежці, французи і шведи на другому та третьому місцях відповідно.
  • Нове-Место. Золото здобула збірна Франції, на другій позиції розташувались норвежці, бронзову нагороду виборола збірна Німеччини.

Де дивитися біатлонну чоловічу естафету

Змішана естафета, як і всі інші біатлонні гонки, в прямому ефірі транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026

  • Вівторок, 17 лютого, 15:30 – естафета, чоловіки
  • Середа, 18 лютого, 15:45 – естафета, жінки
  • П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки
  • Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Читайте також:

Нагадаємо, біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включає 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: олімпійські ігри біатлон Олімпіада спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мелоні засудила учасників протестів, які виступають проти проведення Ігор, і заявила, що їхні дії шкодять іміджу Італії
Протести проти Олімпіади. Прем'єрка Мелоні різко відреагувала на дії демонстрантів
8 лютого, 23:38
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
Зеленський нагородив орденом Свободи скелетоніста Владислава Гераскевича
12 лютого, 16:26
Український колектив зазнав першої поразки з листопада 2024 року
«Епіцентр-Подоляни» з поразки почали виступи в 1/8 Кубка виклику CEV
22 сiчня, 21:08
Ларков завдяки перемозі отримав право на участь у турнірах Світового туру
18-річний снукерист Ларков став чемпіоном світу серед юніорів
23 сiчня, 21:24
Гірськолижник Дмитро Шеп'юк є наймолодшим представником української делегації на Олімпіаді-2026
Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день
5 лютого, 02:11
Дмитро Підручний є одним з лідерів збірної України з біатлону
Біатлон на Олімпіаді-2026: календар змагань та розклад трансляцій
5 лютого, 15:42
Ковзаняр Джордан Штольц забрав золото на першій зі своїх чотирьох дистанцій
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 11 лютого
12 лютого, 01:11
Гераскевич: МОК перетворив ситуацію з «шоломом пам’яті» на театр абсурду
Загиблі діти та призери міжнародних змагань. Хто зображений на «шоломі пам'яті» Гераскевича
12 лютого, 09:00
Дмитро Шеп'юк встановив історичне досягнення
Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України
Сьогодні, 16:48

Новини

Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки
Ліга чемпіонів 17 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу
Ліга чемпіонів 17 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026
Зінченко достроково завершив сезон
Зінченко достроково завершив сезон
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів

Новини

Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну