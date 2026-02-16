Чоловіча біатлонна естафета на Олімпіаді-2026: прогноз і анонс гонки

Знайомимо з головними претендентами на перемогу у чоловічій біатлонній естафеті

17 лютого 2026 року, о 15:30 за київським часом на зимових Олімпійських іграх розпочнеться чоловіча біатлонна естафета. «Главком» пропонує ознайомитися зі складами учасників гонки та шансами збірних на нагороди.

Прогноз букмекерів GGBET на біатлонну змішану естафету

Головними претендентами на перемогу вважаються збірні Франції, Швеції та Норвегії. Перемога Франції або Італії станом на 19:25 16 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 2, Швеції – 6. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET.

Ймовірність здобуття золота збірною України представлена показником 351.

Також пропонується порівняти підсумковий результат нашої збірної з командою Естонії. Зокрема, ймовірність того, що Україна випередить Естонію оцінюється коефіцієнтом 1.71. Перемога ж естонців у цьому протистоянні – 2.01.

Реклама. 21+



Команди, фани, реальні емоції – усе це про спорт. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Аналіз складу учасників гонки

Одним із головних претендентів на перемогу є чоловіча збірна Норвегії, чинні чемпіони світу у цій дисципліні. На цю гонку тренери виставили очікувано потужний склад. На першому етапі норвежців представлятиме Мартін Улдаль, який добре проявив себе у змішаній естафеті. На другому – олімпійський чемпіон Йоган-Олав Ботн, на третьому – триразовий призер цієї зимової Олімпіади Штурла Легрейд. Фінішуватиме Ветле-Шостад Крістіансен, який теж у своєму доробку має олімпійськуу медаль – срібло у спринті.

У хорошій формі перебуває і збірна Франції. Як і у норвежців, у складі естафетної четвірки побіжать одразу троє спортсменів, які мають медальні здобутки на Олімпіаді-2026: Кантен-Фійон Майє (два золота), Ерік Перро (золота та срібна нагороди) та Емільєн Жаклян (бронза). Приєднається до них Фаб’єн Клод, для якого головний старт чотириріччя складається не так вдало, проте він неодноразово піднімався на п’єдестал пошани в естафеті на етапах Кубка світу.

Претендуватиме на нагороди також шведська збірна. На перших двох етапах у естафеті бігтимуть Віктор Брандт і Єспер Нелін, а фінішуватимуть Мартін Понсілуома, який в неділю став олімпійським чемпіоном у гонці переслідування, та Себастьян Самуельсон, який двічі потрапляв до топ-10 у гонках цієї Олімпіади. Головним завданням для шведів буде чисте проходження вогневих рубежів, оскільки вони є нестабільними у цьому компонентів, що часто заважає підійматися високо у фінішному протоколі.

За певних обставин до боротьби за нагороди можуть втрутитись і збірні Німеччини та Італії.

За Україну на першому етапі виступатиме Дмитро Підручний, на другому – Богдан Борковський, на третьому – Віталій Мандзин, на четвертому – Тарас Лесюк. У цьому сезоні на етапах Кубка світу українці у естафетах посідали 9-те, 7-ме, 14-те та 17-те місця.

Результати сезону 2025/2026 у чоловічих естафетах

Естерсунд. Перемогла збірна Норвегії, на другому місці – Франція, на третьому – Швеція.

Гохфільцен. Золото у Норвегії, срібло – у Франції, бронза – у Швеції.

Обергоф. Знову перемогли норвежці, французи і шведи на другому та третьому місцях відповідно.

Нове-Место. Золото здобула збірна Франції, на другій позиції розташувались норвежці, бронзову нагороду виборола збірна Німеччини.

Де дивитися біатлонну чоловічу естафету

Змішана естафета, як і всі інші біатлонні гонки, в прямому ефірі транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026

Вівторок, 17 лютого, 15:30 – естафета, чоловіки

Середа, 18 лютого, 15:45 – естафета, жінки

П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки

Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Нагадаємо, біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включає 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.