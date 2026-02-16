Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України
Дмитро Шеп'юк встановив історичне досягнення
фото: Reuters

Дмитро Шеп'юк посів 32 місце за результатами двох спусків

На Олімпійських іграх завершилися змагання зі слалому серед чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Виступ Дмитра Шеп'юка

Українець Дмитро Шеп'юк посів 32-ге місце за результатами двох спусків.

У десятий змагальний день Олімпіади-2026 відбулися змагання у чоловічому слаломі. У ньому взяли участь 96 гірськолижників, серед яких і українець Дмитро Шеп'юк.

У першому спуску слалому на Олімпіаді-2026 Шеп'юк посів 33-тє місце, фінішувавши за 1:05.62 хвилини з відставанням у 9.48 секунди від лідера, норвежця Атле Лі Маграта. Загалом на першому спуску зі змагань вибули одразу 49 гірськолижників.

У другій спробі Шеп'юк показав час 1:06.29 хвилини, не покращивши результат, та посів 32-ге місце за підсумком двох спусків. Українець показав загальний час спусків 2:11.91 хвилини з відставанням у 18.3 секунди від переможця.

Перемогу здобув Лоік Мейллард, який завершив спуски за 1:53.61 хвилини та приніс Швейцарії п’яте «золото» на Олімпіаді-2026 та десяту медаль загалом.

Олімпійські ігри-2026. Слалом (чоловіки)

  • 1. Лоїк Мейяр (Швейцарія) – 1:53.61 хвилини
  • 2. Фабіо Гштрайн (Австрія) +0.35
  • 3. Генрік Крістофферсен (Норвегія) +1.13
    ...
  • 32. Дмитро Шеп'юк (Україна) +18.3

Завдяки 32-му місцю Шеп'юк встановив рекорд України на Олімпійських іграх. Перед цим найкращим результатом серед українців було 36-те місце в Миколи Скрябіна на Іграх-2006.

Виступи України в слаломі на Олімпіадах-2026 (чоловіки)

  • 2002: Микола Скрябін – не фінішував
  • 2006: Микола Скрябін – 36 місце
  • 2010: Ростислав Фещук – 39 місце
  • 2014: Дмитро Мицак – дискваліфікували
  • 2018: Іван Ковбаснюк – не фінішував
  • 2022: Іван Ковбаснюк – не фінішував
  • 2026: Дмитро Шеп'юк – 32 місце

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: гірські лижі Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліс Лундхольм виступив у могулі, зупинившись недалеко від фіналу
На Олімпіаді 2026 уперше в історії виступив трансгендерний спортсмен
12 лютого, 20:18
Ковзаняр Джордан Штольц забрав золото на першій зі своїх чотирьох дистанцій
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 11 лютого
12 лютого, 01:11
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
12 лютого, 00:39
Гераскевич наголосив, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх
Загрожує дискваліфікація? Гераскевич знову з'явився у «шоломі пам'яті» попри заборону МОК
10 лютого, 17:12
Віталій Мандзин візьме участь в індивідуальній гонці
Визначився склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади
9 лютого, 14:53
Євген Марусяк спробує покращити свій виступ порівняно з пекінською Олімпіадою, де він був 47-м
Олімпіада. Анонс виступу українців на 9 лютого
9 лютого, 02:01
Коцар: Добре, що росіянок не буде на Олімпіаді
Фристайлістка Коцар: Росіянки не отримали олімпійських ліцензій – це дуже тішить
3 лютого, 10:02
У Латвії не хочуть бачити виступи росіян під час Олімпіади
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
21 сiчня, 13:59
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44

Новини

Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026
Зінченко достроково завершив сезон
Зінченко достроково завершив сезон
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
Трубін заявив, що досі не оговтався від переможного гола «Реалу» в Лізі чемпіонів
Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України
Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Новини

Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua