Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України

Дмитро Шеп'юк посів 32 місце за результатами двох спусків

На Олімпійських іграх завершилися змагання зі слалому серед чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Виступ Дмитра Шеп'юка

Українець Дмитро Шеп'юк посів 32-ге місце за результатами двох спусків.

У десятий змагальний день Олімпіади-2026 відбулися змагання у чоловічому слаломі. У ньому взяли участь 96 гірськолижників, серед яких і українець Дмитро Шеп'юк.

У першому спуску слалому на Олімпіаді-2026 Шеп'юк посів 33-тє місце, фінішувавши за 1:05.62 хвилини з відставанням у 9.48 секунди від лідера, норвежця Атле Лі Маграта. Загалом на першому спуску зі змагань вибули одразу 49 гірськолижників.

У другій спробі Шеп'юк показав час 1:06.29 хвилини, не покращивши результат, та посів 32-ге місце за підсумком двох спусків. Українець показав загальний час спусків 2:11.91 хвилини з відставанням у 18.3 секунди від переможця.

Перемогу здобув Лоік Мейллард, який завершив спуски за 1:53.61 хвилини та приніс Швейцарії п’яте «золото» на Олімпіаді-2026 та десяту медаль загалом.

Олімпійські ігри-2026. Слалом (чоловіки)

1. Лоїк Мейяр (Швейцарія) – 1:53.61 хвилини

2. Фабіо Гштрайн (Австрія) +0.35

3. Генрік Крістофферсен (Норвегія) +1.13

...

... 32. Дмитро Шеп'юк (Україна) +18.3

Завдяки 32-му місцю Шеп'юк встановив рекорд України на Олімпійських іграх. Перед цим найкращим результатом серед українців було 36-те місце в Миколи Скрябіна на Іграх-2006.

Виступи України в слаломі на Олімпіадах-2026 (чоловіки)

2002: Микола Скрябін – не фінішував

2006: Микола Скрябін – 36 місце

2010: Ростислав Фещук – 39 місце

2014: Дмитро Мицак – дискваліфікували

2018: Іван Ковбаснюк – не фінішував

2022: Іван Ковбаснюк – не фінішував

2026: Дмитро Шеп'юк – 32 місце

Медальний залік Олімпійських ігор 2026