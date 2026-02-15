Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 14 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Джакара Ентоні першою в історії зібрала олімпійське золото і в класичному могулі, і в парному
фото: Reuters

Восьмий день містив епічні розв'язки там, де їх не очікували

У суботу, 14 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

У восьмий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно вісім комплектів нагород у восьми різних видах спорту. Спортсмени змагалися за золоті медалі у фристайлі, ковзанярському спорті, лижних перегонах, біатлоні, скелетоні, шорт-треку, чтрибках на лижах з трампліну та гірськолижному спорті. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна поки що має у своєму активі нуль нагород, але за наступні 9 днів це може цілком змінитися. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 14 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Фристайл Парний могул, жінки Джакара Ентоні (Австралія) Джейлін Кауф (США) Елізабет Лемлі (США)
Лижні перегони Естафета, жінки Норвегія Швеція Фінляндія
Гірські лижі Гігантський слалом, чоловіки Лукас Браатен Пінейро (Бразилія) Марко Одерматт (Швейцарія) Лоїк Меільяр (Швейцарія)
Біатлон Спринт, жінки Марен Кіркейде (Норвегія) Осіян Мішелон (Франція) Лу Жанмонно (Франція)
Ковзани 500 м, чоловіки Джордан Штольц (США) Єнінг де Бо (Нідерланди) Лоран Дюбрейль (Канада)
Скелетон Жінки Джанін Флок (Австрія) Сюзанне Крер (Німеччина) Жаклін Пфайфер (Німеччина)
Трамплін Великий трамплін, чоловіки Домен Превц (Словенія) Рен Нікайдо (Японія) Кацпер Томашяк (Польща)
Шорт-трек 1500 м, чоловіки Єнс ван'т Ваут (Нідерланди) Хван Де Хон (Південна Корея) Робертс Крузбергс (Латвія)

Підсумки медальних дисциплін

У фристайлі відбулися дебютні змагання з парного могулу, які відкривали жінки. Австралійка Джакара Ентоні була настільки вмотивована своєю поразкою у класичному могулі, що в підсумку впевнено пройшла всі раунди і стала чемпіонкою у новому виді програми. Срібною стала Джейлін Кауф, у якої парний могул досить добре виходить на етапах Кубка світу, а бронзовою – Елізабет Лемлі, яка продовжує жити у справжній олімпійській казці, зібравши у 20 років дві медалі з дебютної Олімпіади. 

У лижних перегонах жіноча естафета перетворилася на справжню битву за виживання по дистанції. Низка команд зазнали важких падінь, через що втратили багато часу. Найбільше такі неприємні інциденти повпливали на Еббу Андерссон зі Швеції, яка під час одного з віражів зробила перекид уперед, втративши при цьому кріплення лижі. Це коштувало її команді лише золота, адже Фріда Карлссон врятувала шведок на своєму етапі, а Йонна Сундлінг зуміла провести гідний фініш і стати другою. Золото ж виборола Норвегія, яка скористалася помилками суперниць, а також демонструвала бойові етапи навіть без урахування помилок суперниць. Бронзовими стали фінки, які переважно спеціалізуються на спринтерських дистанціях, але зуміли дотриматися до кінця гонки. 

У гірськолижному спорті у гігантському слаломі все вирішила перша спроба. Лукас Пінейро Браатен, який представляє Бразилію, не лишив хоча б якихось шансів на камбек після своєї першої блискучої спроби. Хоча Марко Одерматт відіграв кілька десятих секунди, це не завадило Пінейро Браатену стати першим в історії Бразилії медалістом зимової Олімпіади, а також першим південноамериканцем, який вигравав золото такого рівня. 

У біатлоні спринтерська гонка пройшла досить нервово для багатьох лідерок, які не впоралися з нервами на стрільбі стоячи і отримували одне чи навіть два кола штрафу. Цим чудово скористалася Осіян Мішелон, яка впевнено лідирувала на екваторі гонки. Однак потім в боротьбу втрутилася амбітна норвежка Марен Кіркейде, яка видала два чисті рубежі та блискуче останнє коло, у підсумку здобувши золото. Для Кіркейде ця гонка стала історією Попелюшки, адже у попередніх двох гонках вона виступила невдало через ненайкращу стрільбу. Третьою фінішувала француженка Лу Жанмонно, яка все ніяк не може поєднати свій швидкий хід і влучну стрільбу. 

У ковзанярському спорті на дистанції 500 метрів олімпійський рекорд падав тричі від майбутніх призерів змагань. Спершу Лоран Дюбрейль показав блискучий час, але його зуміли перевершити Єнінг де Бо та головний тріумфатор змагань Джордан Штольц. Американець здобув другу для себе медаль у колекцію та має потенціал у майбутньому стати світовим рекордсменом вже у статусі олімпійського чемпіона 2026 року. 

У скелетоні у жінок ситуація повністю повторилася з чоловічими змаганнями. Після перших спусків лідерка була дуже помітною: нею стала австрійка Джанін Флок, яка на своїй четвертій Олімпіаді таки досягла мрії стати олімпійською чемпіонкою. На п'єдесталі разом з нею розмістилися дві чемпіонки світу з Німеччини: переможниця світової першості 2023 року Сюзанн Крегер та володарка золота 2017 року Жаклін Пфайфер. 

У стрибках на лижах великий трамплін подарував повторення битви Домена Превца проти Рена Нікайдо. Японець мав досвід перемоги в дуелі на етапі Турне чотирьох трамплінів в Інсбруку, але цього разу словенець таки зумів обійти амбітного суперника. Після першого раунду Нікайдо вигравав понад сім балів, але фінальна спроба вийшла не такою яскравою, опустивши його на друге місце. Бронзову медаль здобув Кацпер Томашяк, який продовжує проводити найкращий у своїй кар'єрі старт. 

У шорт-треку, який закривав змагальний день, дистанція 1500 метрів була неймовірно драматичною від початку і до кінця. На стадії півфіналу один з фаворитів Стівен Дюбуа впав, але отримав перепустку до фіналу через порушення суперником правил. Спіткала його така ж доля у фіналі, що позбавило його потенційної боротьби за медалі. Ще одного падіння у фіналі А зазнав призер Олімпіади на 1000 метрів Сун Лонь. Однак і без падінь заїзд був драматичним: головний фаворит змагань, Вільям Данджину, був серед когорти лідерів, проте на останніх колах відвалився і в підсумку фінішував лише п'ятим. Золото натомість завоював Єнс ван'т Ваут, для якого ця Олімпіада складається блискуче. Срібним став кореєць Хван Де Хон, а історичну бронзу своїй країні приніс латвієць Робертс Крузбергс. 

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після восьмого дня Норвегія вже перетнула позначку десять золотих медалей і може навіть взяти рекордну кількість перемог в історії. Італія та США продовжують йти у трійці найсильніших, але одразу за ними йде група з шести країн, у яких по чотири золоті медалі.  

Нагадаємо, що у дев'ятий день Олімпіади 2026 буде розіграно дев'ять комплектів нагород

Теги: Олімпіада гірські лижі естафета золото медалі біатлон лижний спорт фристайл ковзанярський спорт

