Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого
Боротьба за трійку медального заліку тільки загострюється
У п'ятницю, 20 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
У чотирнадцятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно сім комплектів нагород у чотирьох різних видах спорту. Спортсмени змагалися за медалі у ковзанярському спорті, біатлоні, фристайлі, шорт-треку.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна має у своєму активі нуль нагород.
Усі медалісти 20 лютого
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Фристайл
|Лижний крос, жінки
|Даніела Майєр (Німеччина)
|Фанні Сміт (Швейцарія)
|Сандра Неслюнд (Швеція)
|Біатлон
|Масстарт, чоловіки
|Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія)
|Стурла Легрейд (Норвегія)
|Кантан Фійон Майє (Франція)
|Фристайл
|Лижна акробатика, чоловіки
|Сінді Ван (Китай)
|Ное Рот (Швейцарія)
|Тянма Лі (Китай)
|Ковзани
|1500 м, жінки
|Антуанетт Рейпма-де Йонг (Нідерланди)
|Рагне Віклюнд (Норвегія)
|Валері Мальте (Канада)
|Фристайл
|Гафпайп, чоловіки
|Алекс Феррейра (США)
|Генрі Сілдару (Естонія)
|Брендан Маккей (Канада)
|Шорт-трек
|Естафета, чоловіки
|Нідерланди
|Південна Корея
|Італія
|Шорт-трек
|1500 м, жінки
|Джилі Кім (Південна Корея)
|Мінчон Чхве (Південна Корея)
|Корінн Стоддард (США)
Підсумки медальних дисциплін
У фристайлі відбулися фінали у трьох різних дисциплінах за день. У лижному кросі, який відкривав змагальний день, Даніела Майєр зуміла шокувати двох фавориток, Фанні Сміт та Сандру Неслюнд, і принести Німеччині перше золото в фристайлі на Олімпіаді 2026.
У лижній акробатиці подіум очікувано окупували представники Китаю: Сінді Ван став першим, а Тянма Лі, який був претендентом на Великий кришталевий глобус цього сезону, став третім. Розірвати представників найсильнішої країни світу в цьому виді фристайлу зумів лише Ное Рот, який виборов свою першу медаль Олімпіади попри статус дворазового чемпіона світу.
Закривав день гафпайп, який приніс Естонії першу медаль на Олімпійських іграх. Генрі Сілдару після невиходу своєї старшої сестри, призерки Олімпіади 2022 Келлі Сілдару, до фіналу гафпайпу розумів, що його країна зараз покладається лише на вдалий виступ у цій дисципліні. І тиск 19-річний спортсмен, який цього сезону краще змагався у слоупстайлі, цілком витримав, ставши другим. Золото ж здобув дворазовий бронзовий призер Чемпіонатів світу Алекс Феррейра, а третім став Брендан Маккей з Канади.
У біатлоні гонка з масовим стартом перетворилася на випробування сильним вітром. Суттєву перевагу мали ті, хто зуміли поєднати чудову швидкість на трасі з відносно невеликою кількістю промахів. Такими виявилися Стурла Легрейд та Кантан Фійон-Майє. Однак був спортсмен, якому за таких екстремальних умов вдалося вибити 20/20 мішеней – це Йоганнес Дале-Шевдаль. Норвежець, який «славиться» нестабільністю на вогневих рубежах, цього разу зумів вистрілити у прямому та переносному значеннях. Це не перший його успіх у масстартах, адже 2021-го він ставав другим на світовій першості у Поклюці.
У ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів одна з найкращих багатоборок світу (у цьому виді спорту проводяться окремі чемпіонати, де розігруються медалі на кожній дистанції, а також збірні чемпіонати, де переможець визначається за сумою результатів на дистанціях 500 м, 1500 м, 3000 м та 5000 м у жінок) Антуанетт Рейпма-де Йонг обміняла бронзу Пекіну 2022 на золото Мілану-Кортіни-д'Ампеццо 2026. Нідерландка у близькому фіналі на шість сотих обійшла норвежку Рагне Віклюнд, яка так і не зуміла здобути для себе дебютне золото з Олімпіад. Третьою стала канадійка Валері Мальте, яка піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу в командному переслідуванні.
У шорт-треку дистанція 1500 м у жінок була не менш драматичною, ніж у чоловіків. У другому півфіналі низка спортсменок зазнали падінь, включаючи двох потужних нідерландок Ксандру Фельзебур, якій не дали здобути золотий хет-трик, а також Сюзанне Схултінг, яка поєднувала виступи і в ковзанярському спорті. Цим чудово зуміли скористатися кореянки, які вже раніше виграли золото жіночої естафети. Джилі Кім і Мінчон Чхве розіграли між собою перше і друге місце, а третє відійшло спеціалістці з найдовшої дистанції Корінн Стоддард.
У чоловічій естафеті Нідерланди знову виступили блискуче, завоювавши золото у найбільш близькому фіналі з усіх естафетних. Срібним призером стала Південна Корея, а бронзовим – Італія. За крок до медалі лишилася Канада, що завершило невдалу Олімпіаду для Вільяма Данджину, одного з найсильніших шорт-трекістів світу.
Читайте також:
- Календар Олімпійських ігор 2026: повний розклад змагань по днях
- Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
- В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
- «Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
- Ахметов перерахував Гераскевичу «олімпійські призові»
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
За день до кінця Олімпіади Нідерланди суттєво наблизилися до трійки медального заліку. Однак щоб туди потрапити, необхідно виграти обидва масстарти у ковзанярському спорті.
Нагадаємо, що в п'ятнадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно дев'ять комплектів нагород.
Коментарі — 0