Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Фристайл Лижний крос, жінки Даніела Майєр (Німеччина) Фанні Сміт (Швейцарія) Сандра Неслюнд (Швеція) Біатлон Масстарт, чоловіки Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) Стурла Легрейд (Норвегія) Кантан Фійон Майє (Франція) Фристайл Лижна акробатика, чоловіки Сінді Ван (Китай) Ное Рот (Швейцарія) Тянма Лі (Китай) Ковзани 1500 м, жінки Антуанетт Рейпма-де Йонг (Нідерланди) Рагне Віклюнд (Норвегія) Валері Мальте (Канада) Фристайл Гафпайп, чоловіки Алекс Феррейра (США) Генрі Сілдару (Естонія) Брендан Маккей (Канада) Шорт-трек Естафета, чоловіки Нідерланди Південна Корея Італія Шорт-трек 1500 м, жінки Джилі Кім (Південна Корея) Мінчон Чхве (Південна Корея) Корінн Стоддард (США)

Підсумки медальних дисциплін

У фристайлі відбулися фінали у трьох різних дисциплінах за день. У лижному кросі, який відкривав змагальний день, Даніела Майєр зуміла шокувати двох фавориток, Фанні Сміт та Сандру Неслюнд, і принести Німеччині перше золото в фристайлі на Олімпіаді 2026.

У лижній акробатиці подіум очікувано окупували представники Китаю: Сінді Ван став першим, а Тянма Лі, який був претендентом на Великий кришталевий глобус цього сезону, став третім. Розірвати представників найсильнішої країни світу в цьому виді фристайлу зумів лише Ное Рот, який виборов свою першу медаль Олімпіади попри статус дворазового чемпіона світу.

Закривав день гафпайп, який приніс Естонії першу медаль на Олімпійських іграх. Генрі Сілдару після невиходу своєї старшої сестри, призерки Олімпіади 2022 Келлі Сілдару, до фіналу гафпайпу розумів, що його країна зараз покладається лише на вдалий виступ у цій дисципліні. І тиск 19-річний спортсмен, який цього сезону краще змагався у слоупстайлі, цілком витримав, ставши другим. Золото ж здобув дворазовий бронзовий призер Чемпіонатів світу Алекс Феррейра, а третім став Брендан Маккей з Канади.

У біатлоні гонка з масовим стартом перетворилася на випробування сильним вітром. Суттєву перевагу мали ті, хто зуміли поєднати чудову швидкість на трасі з відносно невеликою кількістю промахів. Такими виявилися Стурла Легрейд та Кантан Фійон-Майє. Однак був спортсмен, якому за таких екстремальних умов вдалося вибити 20/20 мішеней – це Йоганнес Дале-Шевдаль. Норвежець, який «славиться» нестабільністю на вогневих рубежах, цього разу зумів вистрілити у прямому та переносному значеннях. Це не перший його успіх у масстартах, адже 2021-го він ставав другим на світовій першості у Поклюці.

У ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів одна з найкращих багатоборок світу (у цьому виді спорту проводяться окремі чемпіонати, де розігруються медалі на кожній дистанції, а також збірні чемпіонати, де переможець визначається за сумою результатів на дистанціях 500 м, 1500 м, 3000 м та 5000 м у жінок) Антуанетт Рейпма-де Йонг обміняла бронзу Пекіну 2022 на золото Мілану-Кортіни-д'Ампеццо 2026. Нідерландка у близькому фіналі на шість сотих обійшла норвежку Рагне Віклюнд, яка так і не зуміла здобути для себе дебютне золото з Олімпіад. Третьою стала канадійка Валері Мальте, яка піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу в командному переслідуванні.

У шорт-треку дистанція 1500 м у жінок була не менш драматичною, ніж у чоловіків. У другому півфіналі низка спортсменок зазнали падінь, включаючи двох потужних нідерландок Ксандру Фельзебур, якій не дали здобути золотий хет-трик, а також Сюзанне Схултінг, яка поєднувала виступи і в ковзанярському спорті. Цим чудово зуміли скористатися кореянки, які вже раніше виграли золото жіночої естафети. Джилі Кім і Мінчон Чхве розіграли між собою перше і друге місце, а третє відійшло спеціалістці з найдовшої дистанції Корінн Стоддард.

У чоловічій естафеті Нідерланди знову виступили блискуче, завоювавши золото у найбільш близькому фіналі з усіх естафетних. Срібним призером стала Південна Корея, а бронзовим – Італія. За крок до медалі лишилася Канада, що завершило невдалу Олімпіаду для Вільяма Данджину, одного з найсильніших шорт-трекістів світу.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026