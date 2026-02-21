Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого
Боротьба за золото у лижному кросі йшла між Фанні Сміт і Даніелою Майєр, які розділили бронзу Олімпіади чотири роки тому
фото: Reuters

Боротьба за трійку медального заліку тільки загострюється

У п'ятницю, 20 лютого, відбулися чергові медальні змагання Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

У чотирнадцятий змагальний день у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно сім комплектів нагород у чотирьох різних видах спорту. Спортсмени змагалися за медалі у ковзанярському спорті, біатлоні, фристайлі, шорт-треку. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. На жаль, Україна має у своєму активі нуль нагород. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Усі медалісти 20 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Фристайл Лижний крос, жінки Даніела Майєр (Німеччина) Фанні Сміт (Швейцарія) Сандра Неслюнд (Швеція)
Біатлон Масстарт, чоловіки Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) Стурла Легрейд (Норвегія) Кантан Фійон Майє (Франція)
Фристайл Лижна акробатика, чоловіки Сінді Ван (Китай) Ное Рот (Швейцарія) Тянма Лі (Китай)
Ковзани 1500 м, жінки Антуанетт Рейпма-де Йонг (Нідерланди) Рагне Віклюнд (Норвегія) Валері Мальте (Канада)
Фристайл Гафпайп, чоловіки Алекс Феррейра (США) Генрі Сілдару (Естонія) Брендан Маккей (Канада)
Шорт-трек Естафета, чоловіки Нідерланди Південна Корея Італія
Шорт-трек 1500 м, жінки Джилі Кім (Південна Корея) Мінчон Чхве (Південна Корея) Корінн Стоддард (США)

Підсумки медальних дисциплін

У фристайлі відбулися фінали у трьох різних дисциплінах за день. У лижному кросі, який відкривав змагальний день, Даніела Майєр зуміла шокувати двох фавориток, Фанні Сміт та Сандру Неслюнд, і принести Німеччині перше золото в фристайлі на Олімпіаді 2026.

У лижній акробатиці подіум очікувано окупували представники Китаю: Сінді Ван став першим, а Тянма Лі, який був претендентом на Великий кришталевий глобус цього сезону, став третім. Розірвати представників найсильнішої країни світу в цьому виді фристайлу зумів лише Ное Рот, який виборов свою першу медаль Олімпіади попри статус дворазового чемпіона світу. 

Закривав день гафпайп, який приніс Естонії першу медаль на Олімпійських іграх. Генрі Сілдару після невиходу своєї старшої сестри, призерки Олімпіади 2022 Келлі Сілдару, до фіналу гафпайпу розумів, що його країна зараз покладається лише на вдалий виступ у цій дисципліні. І тиск 19-річний спортсмен, який цього сезону краще змагався у слоупстайлі, цілком витримав, ставши другим. Золото ж здобув дворазовий бронзовий призер Чемпіонатів світу Алекс Феррейра, а третім став Брендан Маккей з Канади. 

У біатлоні гонка з масовим стартом перетворилася на випробування сильним вітром. Суттєву перевагу мали ті, хто зуміли поєднати чудову швидкість на трасі з відносно невеликою кількістю промахів. Такими виявилися Стурла Легрейд та Кантан Фійон-Майє. Однак був спортсмен, якому за таких екстремальних умов вдалося вибити 20/20 мішеней – це Йоганнес Дале-Шевдаль. Норвежець, який «славиться» нестабільністю на вогневих рубежах, цього разу зумів вистрілити у прямому та переносному значеннях. Це не перший його успіх у масстартах, адже 2021-го він ставав другим на світовій першості у Поклюці. 

У ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів одна з найкращих багатоборок світу (у цьому виді спорту проводяться окремі чемпіонати, де розігруються медалі на кожній дистанції, а також збірні чемпіонати, де переможець визначається за сумою результатів на дистанціях 500 м, 1500 м, 3000 м та 5000 м у жінок) Антуанетт Рейпма-де Йонг обміняла бронзу Пекіну 2022 на золото Мілану-Кортіни-д'Ампеццо 2026. Нідерландка у близькому фіналі на шість сотих обійшла норвежку Рагне Віклюнд, яка так і не зуміла здобути для себе дебютне золото з Олімпіад. Третьою стала канадійка Валері Мальте, яка піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу в командному переслідуванні. 

У шорт-треку дистанція 1500 м у жінок була не менш драматичною, ніж у чоловіків. У другому півфіналі низка спортсменок зазнали падінь, включаючи двох потужних нідерландок Ксандру Фельзебур, якій не дали здобути золотий хет-трик, а також Сюзанне Схултінг, яка поєднувала виступи і в ковзанярському спорті. Цим чудово зуміли скористатися кореянки, які вже раніше виграли золото жіночої естафети. Джилі Кім і Мінчон Чхве розіграли між собою перше і друге місце, а третє відійшло спеціалістці з найдовшої дистанції Корінн Стоддард. 

У чоловічій естафеті Нідерланди знову виступили блискуче, завоювавши золото у найбільш близькому фіналі з усіх естафетних. Срібним призером стала Південна Корея, а бронзовим – Італія. За крок до медалі лишилася Канада, що завершило невдалу Олімпіаду для Вільяма Данджину, одного з найсильніших шорт-трекістів світу. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

За день до кінця Олімпіади Нідерланди суттєво наблизилися до трійки медального заліку. Однак щоб туди потрапити, необхідно виграти обидва масстарти у ковзанярському спорті. 

Нагадаємо, що в п'ятнадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно дев'ять комплектів нагород

Теги: подіум Олімпіада Йоганнес Дале медалі біатлон фристайл шорт-трек ковзанярський спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швеція зіграє з США у 1/4 фіналу Олімпіади
Визначились усі чвертьфіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026
18 лютого, 10:55
Австрійські стрибуни на лижах з трампліну виграли золото в хаотичному фіналі суперкоманди
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 16 лютого
17 лютого, 01:21
Спортивний арбітражний суд (CAS) відзилив позов Владислава Гераскевича
Адвокат Гераскевича прокоментував рішення суду, який відхилив позов українця до МОК
13 лютого, 19:20
Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади
13 лютого, 10:49
Хан Дасом та Лі Ий-джін не просто дискваліфікували, а й повністю видалили з сайту Олімпіади
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?
12 лютого, 16:34
Владислав Гераскевич був дискваліфікований на Олімпіаді
МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду
12 лютого, 15:35
Гераскевич: МОК перетворив ситуацію з «шоломом пам’яті» на театр абсурду
Загиблі діти та призери міжнародних змагань. Хто зображений на «шоломі пам'яті» Гераскевича
12 лютого, 09:00
У січні 2026 року у Солт-Лейк-Сіті, яке прийматиме Олімпіаду 2032, випало снігу на 76 см менше за середню норму
Занепад Білих Олімпіад? Через потепління суттєво зменшиться число господарів зимових Ігор
11 лютого, 17:54
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
10 лютого, 12:52

Новини

Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру
Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру
Остання біатлонна гонка Олімпіади-2026: прогноз і анонс жіночого мас-старту
Остання біатлонна гонка Олімпіади-2026: прогноз і анонс жіночого мас-старту
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 21 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 21 лютого

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua