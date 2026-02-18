Легендарний хокеїст заявив, що Паралімпіада стане рекламою війни Росії проти України

Гашек: Паралімпіада допоможе легалізувати російські злочини

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії та олімпійський чемпіон Домінік Гашек заявив, що Паралімпіада стане рекламою війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком».

«Майбутня Паралімпіада знову стане величезною рекламою російської імперіалістичної війни та російських злочинів, включаючи геноцид українських дітей. Ця подія допоможе легалізувати російські злочини, і через це багато людей загинуть та будуть покалічені», – написав Гашек в Х.

Він активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.