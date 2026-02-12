Головна Спорт Новини
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?
Хан Дасом та Лі Ий-джін не просто дискваліфікували, а й повністю видалили з сайту Олімпіади
фото: Joongang Ilbo

Очільник корейського спорту заявив, що навмисного використання неправильного змащення від команди не було

Під час жіночого спринту класичним стилем у лижних перегонах на Олімпійських іграх 2026, що проходив у вівторок, 10 лютого, було офіційно дискваліфіковано двох представниць Республіки Корея – Хан Дасом та Лі Ий-джін. Про це повідомляє «Главком»

Причина відсторонення від змагань

Рішення про відсторонення було ухвалено Міжнародною федерацією лижних видів спорту після проведення обов’язкової перевірки спорядження на фініші кваліфікаційних забігів. Спеціальні детектори виявили на ковзальній поверхні лиж обох спортсменок сліди фтору – речовини, яка перебуває під суворою забороною.

Фторові мастила були стандартом у професійному лижному спорті з 1980-х років. Їх цінували за виняткові водовідштовхувальні властивості, які дозволяли лижам буквально ковзати над вологою поверхнею снігу, надаючи спортсменам суттєву технічну перевагу. Однак, починаючи з сезону 2023/24, FIS запровадила повну заборону на їх використання. Основна причина – екологічна та медична небезпека. Фтор належить до так званих «вічних хімічних речовин», які не розкладаються в навколишньому середовищі природним шляхом. Окрім забруднення ґрунтових вод на гірськолижних курортах, дослідження довели, що пари фтору під час нанесення мастила накопичуються в організмі техніків, що суттєво підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань.

Санкції для кореянок

На момент дискваліфікації південнокорейські лижниці не вважалися претендентками на нагороди. Лі Ий-джін посіла 70-те місце, а Хан Дасом – 74-те серед 89 учасниць кваліфікації. Жодна з них не пробилася до тридцятки найкращих, яка продовжувала боротьбу у фіналах. Проте через порушення технічного регламенту FIS не просто відсторонила їх від подальших стартів у цій дисципліні, а й повністю анулювала їхні результати, видаливши імена спортсменок з офіційних олімпійських протоколів. Це стало важким ударом для атлеток, які готувалися до свого єдиного олімпійського старту протягом чотирьох років.

Причина появи фторового змащення у корейських лижниць

Національний олімпійський комітет Кореї оперативно відреагував на інцидент, провівши внутрішнє розслідування. Представники команди заявили, що причиною скандалу стала абсурдна помилка постачальника мастильних матеріалів. За версією корейської сторони, техніки замовляли віск, який мав бути повністю безфторовим і відповідати стандартам FIS. Проте в партії товару, що надійшла безпосередньо перед Олімпіадою, виявилися забруднені одиниці. Незважаючи на те, що команда використовувала продукцію цього бренду три роки без жодних нарікань, саме на найвідповідальнішому старті система контролю якості дала збій. Корейська асоціація лижного спорту вже винесла суворе попередження постачальнику та терміново замінила весь парк лиж, де було виявлено сліди забороненої речовини.

 

Теги: Олімпіада лижний спорт

