Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
«Главкому» на запит відповів директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо реакції організації на пропагандистську зустріч призерів Паралімпіади з РФ з російським окупантом Романом Гришиним.
Зустріч паралімпійців з російським окупантом
Роман Гришин брав участь у війні проти України. Мав військове звання капітан. Пізніше став директором «Центру спортивної підготовки збірних команд Росії».
Russian athletes, participants in the 2026 Paralympic Games, held a propaganda meeting with a participant in Russian aggression against Ukraine, Roman Grishin (director of the "Russian National Team Sports Training Center").
Grishin presented them with honorary diplomas. pic.twitter.com/1gm8MhQ9ps
Під час зустрічі з російськими паралімпійцями окупант Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти.
Реакція МПК
«Главком» поцікавився у МПК, чи не є порушенням правил організації участь російських паралімпійців у пропагандистській зустрічі з окупантом Гришиним.
«Зустрічі спортсменів/членів національних паралімпійських комітетів з політиками/високопосадовцями, як це часто трапляється після їхніх досягнень на Іграх/змаганнях, не є порушенням конституції/правил МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.
Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.
