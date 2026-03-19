Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
Під час зустрічі з російськими паралімпійцями Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти

«Главкому» на запит відповів директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо реакції організації на пропагандистську зустріч призерів Паралімпіади з РФ з російським окупантом Романом Гришиним.

Зустріч паралімпійців з російським окупантом

Роман Гришин брав участь у війні проти України. Мав військове звання капітан. Пізніше став директором «Центру спортивної підготовки збірних команд Росії».

Під час зустрічі з російськими паралімпійцями окупант Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти.

Реакція МПК

«Главком» поцікавився у МПК, чи не є порушенням правил організації участь російських паралімпійців у пропагандистській зустрічі з окупантом Гришиним.

«Зустрічі спортсменів/членів національних паралімпійських комітетів з політиками/високопосадовцями, як це часто трапляється після їхніх досягнень на Іграх/змаганнях, не є порушенням конституції/правил МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«Спарта» – АЗ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Спарта» – АЗ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing
Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії
Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США

