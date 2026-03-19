Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо реакції організації на пропагандистську зустріч призерів Паралімпіади з РФ з російським окупантом Романом Гришиним.

Зустріч паралімпійців з російським окупантом

Роман Гришин брав участь у війні проти України. Мав військове звання капітан. Пізніше став директором «Центру спортивної підготовки збірних команд Росії».

Russian athletes, participants in the 2026 Paralympic Games, held a propaganda meeting with a participant in Russian aggression against Ukraine, Roman Grishin (director of the "Russian National Team Sports Training Center").



Grishin presented them with honorary diplomas. pic.twitter.com/1gm8MhQ9ps — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 19, 2026

Під час зустрічі з російськими паралімпійцями окупант Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти.

Реакція МПК

«Главком» поцікавився у МПК, чи не є порушенням правил організації участь російських паралімпійців у пропагандистській зустрічі з окупантом Гришиним.

«Зустрічі спортсменів/членів національних паралімпійських комітетів з політиками/високопосадовцями, як це часто трапляється після їхніх досягнень на Іграх/змаганнях, не є порушенням конституції/правил МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.