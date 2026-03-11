Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади

Під час звучання російського гімну німці Кацмайєр та Бауманн відвернулися убік та не знімали шапки

Німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportschau.

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 березня 2026 року, пройшов четвертий день Паралімпіади-2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно дванадцять комплектів нагород у двох різних видах спорту – парагірськолижному спорті та паралижних перегонах.