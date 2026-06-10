За два дні до Чемпіонату світу мітингувальники у Мехіко заблокували вхід до стадіону «Ацтека»

Мексика є однією з найбільш вразливих країн-господарок Чемпіонату світу через високий рівень злочинності

Натовп вимагав покращення умов життя у країні

Столиця Мексики перебуває у справжньому хаосі усього за 48 годин до початку Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Протести від вчителів

У вівторок, 9 червня, тисячі вчителів та активістів заблокували головний проспект, що веде до стадіону «Ацтека», де вже цього четверга мають відбутися офіційна церемонія відкриття та дебютний поєдинок мундіалю між збірними Мексики та ПАР. Влада змушена була розгорнути масштабні сили безпеки та встановити бетонні загородження на дорогах.

Організатором масових протестів виступило радикальне відгалуження профспілки працівників освіти CNTE. Вчителі, які оголосили страйк ще минулого тижня, вимагають від уряду суттєвого підвищення заробітної плати та скасування чинного пенсійного законодавства. Попри спроби діалогу, компромісу досягти не вдалося, оскільки влада називає фінансові вимоги мітингувальників економічно нереастичними. Ситуація загострилася через те, що протестувальники почали нищити встановлені в місті декоративні статуї, присвячені чемпіонату світу, а також розбили наметове містечко неподалік головної площі Сокало, де розташована офіційна фан-зона FIFA.

Відповідь влади на дії протестувальників

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум уже назвала цю ситуацією відвертою провокацією, спрямованою на створення ілюзії масових заворушень у країні. Водночас лідерка категорично виключила можливість силового розгону демонстрацій поліцією, наголосивши, що уряд повністю гарантує проведення матчу-відкриття в атмосфері миру та спокою.

Попри це, лідери протесту вже оголосили про проведення ще масштабнішого мітингу безпосередньо в день старту турніру, до якого планують долучитися родини людей, зниклих безвісти внаслідок кримінального насильства в країні.

Нагадаємо, що у Мехіко влада скасувала заняття у школах напередодні Чемпіонату світу.