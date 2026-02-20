Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
Вашингтон веде активні перемовини з Нью-Делі щодо продажу венесуельської нафти
фото: daffpl.in

Вашингтон знайшов спосіб позбавити Кремль грошей на війну. США запропонували Індії купувати нафту у Венесуели замість Росії

США знайшли спосіб позбавити Росію її найбільшого покупця нафти. Адміністрація Трампа запропонувала Індії купувати венесуельську сировину замість російської, підкріпивши це вигідною торговельною угодою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters

Як повідомляє видання, індійський нафтовий гігант уже отримав від США офіційний дозвіл на прямі закупівлі венесуельської сировини. Це частина домовленості між Дональдом Трампом та Нарендрою Моді: Індія відмовляється від «токсичної» російської нафти, а США натомість знижують податки на індійські товари.

Посол США в Індії Серджіо Гора заявив, що фінальна торговельна угода США з Індією потребує ще декілька уточнень та скоро буде підписана.

«Це не тільки про Індію. США не хочуть, щоб будь-хто купував російську нафту», – додав Гор.

Нагадаємо, розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію.За даними розвідки, поєднання зовнішніх та внутрішніх факторів створило для РФ «вбивчий коктейль».

Санкції США та партнерів змусили окупантів продавати нафту зі знижками до $30, що опустило ціну бареля нижче $40. За такої вартості понад половина родовищ РФ є збитковими. Сукупний збиток видобувних компаній у 2025 році склав $7,5 млрд.

Кожен п'ятий галузевий кредит (на суму $35,2 млрд) піддався реструктуризації, оскільки компанії не в змозі платити за старими умовами через високу ставку ЦБ. Січень 2026 року став катастрофічним для російського фондового ринку. Зафіксовано 51 випадок невиконання зобов’язань за облігаціями – це вдвічі більше, ніж роком раніше.

Читайте також:

Теги: нафта США росія Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Користувачі месенджера в Росії скаржаться на збої в роботі Telegram
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Посольство Росії у Литві (ілюстративне)
Литва та Азербайджан вручили послам РФ ноти протесту
6 лютого, 17:57
Мережа фортець Донбасу захищає усю Україну
Чому Донбас не можна віддавати
27 сiчня, 21:20
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
26 сiчня, 02:57
Глава Білого дому був здивований тим, як наразі живуть українці
«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення
23 сiчня, 13:13
Трейдери працюють у торговому залі Нью-Йоркської фондової біржі в Нью-Йорку
Фондовий ринок США зріс після пом’якшення риторики Трампа щодо Гренландії
22 сiчня, 01:57
Раніше Трамп стверджував, що США керують Венесуелою
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
21 сiчня, 18:00
Папис «слава россии» на полоненому могли зробити російські хірурги в ДОКТМО
Названо російських хірургів, які могли випалити на тілі українського бранця «слава России»
20 сiчня, 21:31

Економіка

Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
Нафта подорожчала вперше за три тижні
Нафта подорожчала вперше за три тижні
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua