Вашингтон знайшов спосіб позбавити Кремль грошей на війну. США запропонували Індії купувати нафту у Венесуели замість Росії

США знайшли спосіб позбавити Росію її найбільшого покупця нафти. Адміністрація Трампа запропонувала Індії купувати венесуельську сировину замість російської, підкріпивши це вигідною торговельною угодою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як повідомляє видання, індійський нафтовий гігант уже отримав від США офіційний дозвіл на прямі закупівлі венесуельської сировини. Це частина домовленості між Дональдом Трампом та Нарендрою Моді: Індія відмовляється від «токсичної» російської нафти, а США натомість знижують податки на індійські товари.

Посол США в Індії Серджіо Гора заявив, що фінальна торговельна угода США з Індією потребує ще декілька уточнень та скоро буде підписана.

«Це не тільки про Індію. США не хочуть, щоб будь-хто купував російську нафту», – додав Гор.

Нагадаємо, розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію.За даними розвідки, поєднання зовнішніх та внутрішніх факторів створило для РФ «вбивчий коктейль».

Санкції США та партнерів змусили окупантів продавати нафту зі знижками до $30, що опустило ціну бареля нижче $40. За такої вартості понад половина родовищ РФ є збитковими. Сукупний збиток видобувних компаній у 2025 році склав $7,5 млрд.

Кожен п'ятий галузевий кредит (на суму $35,2 млрд) піддався реструктуризації, оскільки компанії не в змозі платити за старими умовами через високу ставку ЦБ. Січень 2026 року став катастрофічним для російського фондового ринку. Зафіксовано 51 випадок невиконання зобов’язань за облігаціями – це вдвічі більше, ніж роком раніше.