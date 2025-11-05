Головна Спорт Новини
Керівник російського футболу прокоментував інформацію про допуск жіночої збірної РФ до змагань

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Митрофанов спростував заяви пропагандистів

За словами генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, робота країни-агресора з УЄФА та ФІФА триває

Інформація про швидкий допуск жіночої збірної Росії до турнірів під егідами ФІФА та УЄФА не відповідає дійсності. Про це російським пропагандистам повідомив генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов, інформує «Главком».

Раніше один з пропагандистських російських Telegram-каналів повідомив, що міжнародні організації вивчають варіант із допуском жіночої збірної Росії до відбору на чемпіонат світу 2027 року. Кваліфікація має розпочатися у лютому 2026-го.

«Жодних змін поки немає. Потрібно запитати у тих, хто пише. Але, взагалі, ми ведемо роботу з УЄФА та ФІФА, звичайно, як і завжди», – сказав Митрофанов.

Збірну Росії та російські футбольні клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року. 

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
