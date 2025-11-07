Головна Світ Соціум
Дівчинку з України змусили співати «Калінку-малінку». Школа у Фінляндії відреагувала на скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ірина Горкун‑Сілен розповіла, як у школі пояснили дії вчительки
фото: Thomas Hagström/Yle

Адміністрація пообіцяла провести урок про українську культуру, але цього не зробила

У школі фінського міста Еспоо після інциденту, коли 11-річна українка Ніколь була змушена співати російську пісню «Калінка-малінка», адміністрація не визнала проблему. Про це мати дівчинки Ірина Горкун‑Сілен розповіла у бліцінтерв’ю «Главкому».

«Ні. Вони не вбачали проблеми. Постфактум пообіцяли, що проведуть урок про українську культуру. Але насправді нічого не зробили. Директорка, радше, захищала вчительку», – розповідає Ірина.

Вчителька, за словами матері, пояснила свій вибір тим, що «не хотіла образити ученицю-росіянку»: «…З її боку це звучало маніпулятивно: мовляв, вона знала, що Ніколь українка… але все одно вирішила співати саме російську пісню. Мовляв, не хотіла образити іншу ученицю…Тож, щоб нікого не засмучувати, вирішила взагалі не коментувати вибір культури. Мене це шокувало. Такий вибір пісні, країни… Це ж не випадковість.»

Батьки звернулися до директорки одразу після інциденту, але, за словами Ірини, зустріли небажання переглянути підхід. «Якби реакція школи була адекватною, на цьому все могло б закінчитися. Але, на жаль, реакція була не така, як хотілося б», – підкреслила мама дівчинки.

Також Ірина Горкун-Сілен додала: «Директорка школи сказала, що українців у школі майже немає – лише одна дівчинка. І саме після цього випадку вони почали «думати, що з цим робити». Але факт залишається фактом: система не підготовлена до роботи з українськими дітьми, особливо коли йдеться про російську культуру чи мову».

Раніше «Главком» писав, як відреагували на інцидент у Фінській національній раді освіти. Там кажуть, що враховуючи війну в Україні, «культурний момент» дійсно може викликати сильні емоції у дітей. Тож у відомстві вважають, що вчителям варто було б звернути увагу на емоції учнів. «Якщо учень вважає завдання чи пісню неприємними на уроках музики, наприклад, з особистих чи сімейних причин, вчитель має педагогічну свободу дій, а також можливість вжити гнучких заходів. Це може означати, наприклад, вибір альтернативної пісні, завдання на акомпанемент або інший спосіб участі на занятті», – прокоментував юрист ради освіти Хайді Руонала.

Водночас українська громада у Фінляндії розкритикувала цей випадок. «Нам дуже сумно через цю ситуацію. Виникає питання, чи доречно поширювати російську культуру в школах», – каже голова Асоціації українців Фінляндії Василь Гуцул.

Теги: скандал школа Фінляндія

