У Черкасах пройде третій раунд чемпіонату України з ампфутболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У Черкасах пройде третій раунд чемпіонату України з ампфутболу
У Черкасах зустрінуться 10 команд з усієї країни

Переможець чемпіонату представлятиме Україну в Лізі чемпіонів EAFF 2026 року

1-2 листопада в Черкасах на стадіоні «Черкаси-Арена» проходитиме третій з'їзний раунд чемпіонату України з ампфутболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У Черкасах зустрінуться 10 команд з усієї країни, які продовжать боротьбу за першість.

Склад учасників:

  • «МСК Дніпро» (Черкаси); 
  • «Покрова АМП» (Львів); 
  • «Шахтар Сталеві» (Донецьк); 
  • «Буревій» (Київська обл.); 
  • «Хрестоносці» (Луцьк); 
  • «Вінниця АМП» (Вінниця); 
  • «Металіст 1925 Незламні» (Харків); 
  • «Титани» (Житомир); 
  • ФК «Бартка» (Івано-Франківськ); 
  • «Вікінги» (Тернопіль).

Переможець чемпіонату представлятиме Україну в Лізі чемпіонів EAFF 2026 року.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

