У Черкасах пройде третій раунд чемпіонату України з ампфутболу
Переможець чемпіонату представлятиме Україну в Лізі чемпіонів EAFF 2026 року
1-2 листопада в Черкасах на стадіоні «Черкаси-Арена» проходитиме третій з'їзний раунд чемпіонату України з ампфутболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У Черкасах зустрінуться 10 команд з усієї країни, які продовжать боротьбу за першість.
Склад учасників:
- «МСК Дніпро» (Черкаси);
- «Покрова АМП» (Львів);
- «Шахтар Сталеві» (Донецьк);
- «Буревій» (Київська обл.);
- «Хрестоносці» (Луцьк);
- «Вінниця АМП» (Вінниця);
- «Металіст 1925 Незламні» (Харків);
- «Титани» (Житомир);
- ФК «Бартка» (Івано-Франківськ);
- «Вікінги» (Тернопіль).
Переможець чемпіонату представлятиме Україну в Лізі чемпіонів EAFF 2026 року.
