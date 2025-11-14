Посадовиця Хмельницької ОВА, яку звинуватили в приниженні ветеранів, записала публічне вибачення

На інцидент з посадовицею відреагувало керівництво Хмельницької ОВА

Представники громадської організації «Підтримка України» звинуватили очільницю департаменту Хмельницької ОВА Олену Бохонську в приниженні ветеранів та волонтерів, а також у зверхньому ставленні до них. Згодом чиновниця записала публічне вибачення та перепросила за свою «емоційну» поведінку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ГО «Підтримка України».

Учасники організації розповіли, що інцидент стався під час офіційного візиту представників «Підтримки України» та спільноти «Новий Горизонт». На зустрічі були присутні ветерани Андрій Одаренко, який втратив ногу у 2022 році, Павло Гуцол, який захищав Україну з 2015 та у 2022 році отримав поранення. Разом із ними також була присутня волонтерка Марина Свинобойчук.

Вони допомагають військовим, ветеранам та людям з інвалідністю. «Ми прийшли до пані Бохонської з офіційним і робочим питанням, на що отримали знецінення волонтерської роботи й такі фрази як «волонтерам ніхто не зобовʼязаний» і «вас ніхто не змушує цим займатися»», – розповів Андрій Одаренко.

На думку Павла Гуцола, слова чиновниці стосувалися також і військових, що зараз стоять на захисті країни. «Замість діалогу – хамство і приниження. Замість партнерства – крики і зверхність. Замість поваги до ветеранів та волонтерів – образи та звинувачення в «підробці документів»», – так ветерани та волонтерка прокоментували свою зустріч із посадовицею Хмельницької ОВА.

Крім цього, представник ГО «Підтримка України» кажуть, що цей випадок із приниженням волонтерів та ветеранів, де фігурує Олена Бохонська не перший. У розмові з іншими волонтерами вона, нібито також знецінювала їхню роботу.

Після цього інциденту ГО почали вимагати публічного вибачення від посадовиці та відповідної реакції від керівництва ОВА й рішення щодо її подальшої долі на посаді керівниці департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.

Тож згодом у соцмережах Хельницької обласної державної адміністрації з’явилося відео з публічним вибаченням Олени Бохонської, де вона назвала приниження ветеранів «прикрим випадком», про який шкодує. «Я була занадто емоційною та висловилася некоректно. У ситуації, що склалася, мені, як будь-якому державному службовцю, потрібно було проявити стриманість і врівноваженість», – перепросила посадовиця.

На цей скандал відреагував керівник ОВА Сергій Тюрін. Він особисто зустрівся з волонтеркою та ветеранами, яких принизила його колега. Очільник ОВА повідомив про порушення дисциплінарного провадження. «Будь-які некоректні дії, висловлювання на адресу ветеранів, волонтерів та всіх, хто наближає нашу Перемогу, вважаю неприпустимими!» – заявив Сергій Тюрін.

