Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів
фото: Reuters

Скоулз: Я просто вирішив, що все, що я робитиму, буде пов'язане з Ейденом

Легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз розповів, що зменшив час своєї роботи на телебаченні, щоб підтримувати сина з аутизмом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

50-річний Скоулз раніше часто з'являвся у телевізійних трансляціях, але цього сезону він припинив цю роботу, щоб зосередитися на подкастах.

20-річний син ексгравця Ейден має невербальний аутизм, і Скоулз піклується про нього три вечори на тиждень.

«Вся робота, яку я зараз роблю, пов'язана із його розпорядком дня. У нього досить суворий розклад, тому я просто вирішив, що все, що я робитиму, буде пов'язане з Ейденом. Ми завжди робимо з ним те саме, тому що він не знає, який зараз день тижня або який час. Але через те, що ми робимо, він розуміє, який сьогодні день. Коли я говорю, що він не може говорити, я думаю, він розуміє набагато більше, ніж ми думаємо. Він видає звуки, але тільки близькі йому люди розуміють, що він каже», – заявив ексфутболіст.

Скоулз всю свою кар'єру провів у «Манчестер Юнайтед». У складі клубу він 11 разів став чемпіоном Англії, двічі переможцем Ліги чемпіонів та Кубка ліги, тричі ставав володарем Кубка Англії.

За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Пол Скоулз НОВИНИ ФУТБОЛУ

