Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом

Скоулз: Я просто вирішив, що все, що я робитиму, буде пов'язане з Ейденом

Легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз розповів, що зменшив час своєї роботи на телебаченні, щоб підтримувати сина з аутизмом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

50-річний Скоулз раніше часто з'являвся у телевізійних трансляціях, але цього сезону він припинив цю роботу, щоб зосередитися на подкастах.

20-річний син ексгравця Ейден має невербальний аутизм, і Скоулз піклується про нього три вечори на тиждень.

«Вся робота, яку я зараз роблю, пов'язана із його розпорядком дня. У нього досить суворий розклад, тому я просто вирішив, що все, що я робитиму, буде пов'язане з Ейденом. Ми завжди робимо з ним те саме, тому що він не знає, який зараз день тижня або який час. Але через те, що ми робимо, він розуміє, який сьогодні день. Коли я говорю, що він не може говорити, я думаю, він розуміє набагато більше, ніж ми думаємо. Він видає звуки, але тільки близькі йому люди розуміють, що він каже», – заявив ексфутболіст.

Скоулз всю свою кар'єру провів у «Манчестер Юнайтед». У складі клубу він 11 разів став чемпіоном Англії, двічі переможцем Ліги чемпіонів та Кубка ліги, тричі ставав володарем Кубка Англії.

За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів.

