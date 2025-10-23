Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари
Поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 18-19 листопада
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України серед жіночих команд сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
За підсумками чотирьох попередніх етапів до чвертьфіналу вийшли «Полісся», «Шахтар», «Пантери» та «Кривбас». На цій стадії до них приєдналися чотири найкращі колективи вищої ліги сезону-2024/2025: «Ворскла», «Металіст 1925», «Колос» та «Сістерс».
Кубок України-2025/2026 серед жіночих команд. 1/4 фіналу
- «Кривбас» (Кривий Ріг) – «Металіст 1925» (Харків)
- «Сістерс» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава)
- «Колос» (Ковалівка) – «Пантери» (Умань)
- «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)
Календар матчів Кубку України-2025/2026 серед жіночих команд
1/4 фіналу: 18-19 листопада 2025 року.
1/2 фіналу: 2026 рік.
Фінал: 2026 рік.
Цього сезону турнір проходить за оновленою системою, яка передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії складаються з одного матчу. У разі нічиєї в основний час переможець визначається відразу в серії післяматчевих пенальті, без додаткового часу.
