Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари
Цього сезону турнір проходить за оновленою системою

Поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 18-19 листопада

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України серед жіночих команд сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За підсумками чотирьох попередніх етапів до чвертьфіналу вийшли «Полісся», «Шахтар», «Пантери» та «Кривбас». На цій стадії до них приєдналися чотири найкращі колективи вищої ліги сезону-2024/2025: «Ворскла», «Металіст 1925», «Колос» та «Сістерс».

Кубок України-2025/2026 серед жіночих команд. 1/4 фіналу

  • «Кривбас» (Кривий Ріг) – «Металіст 1925» (Харків)
  • «Сістерс» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава)
  • «Колос» (Ковалівка) – «Пантери» (Умань)
  • «Полісся» (Житомир)  – «Шахтар» (Донецьк)

Календар матчів Кубку України-2025/2026 серед жіночих команд

1/4 фіналу: 18-19 листопада 2025 року.

1/2 фіналу: 2026 рік.

Фінал: 2026 рік.

Цього сезону турнір проходить за оновленою системою, яка передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії складаються з одного матчу. У разі нічиєї в основний час переможець визначається відразу в серії післяматчевих пенальті, без додаткового часу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

