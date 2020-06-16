Перед півфіналом Кубка України проти «Динамо» «Минай» підсилився екс-кандидатом у збірну України



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Михайло Кополовець привіз на Закарпаття старого львівського знайомого Олега Голодюка Фото - ФК «Минай»

Олег Голодюк приєднався до старих знайомих із «Карпат»

Після карантинної перерви до першолігового футбольного клубу «Минай» з-під Ужгорода приєдналося відразу троє футболістів. Це досвідчені та молоді й перспективні гравці. Цього тижня вони підписали з клубом контракти.

Найзірковішим новачком «Минаю» став досвідчений та відомий півоборонець, екс-кандидат у національну збірну України Олег Голодюк. Вболівальники пам’ятають його матчі за львівські «Карпати», де Олег провів понад 10 років і зіграв більше півтори сотні ігор. Зокрема Олег грав поряд із нинішнім граючим спортивним директором «Минаю» Михайлом Кополовцем і наставником команди Василенм Кобіним. У складі львівського клубу Голодюк виступав у єврокубках. Окрім цього, Голодюк встиг пограти у «Ворсклі», а останні два роки провів за кордоном – в угорському «Галадаші», а потім у клубі вищої ліги Угорщини – «Залаеґерсеґу».

Ще одним новачком став вже екс-гравець «Калуша», юний півоборонець Данило Книш. Він добре знайомий закарпатським вболівальникам, адже зіграв чимало матчів у складі свого клубу проти «Минаю». Навіть забивав у ворота нової команди – 5 травня 2019-го, коли команди виступали разом у другій лізі. Данило – уродженець Одеської області та вихованець київського «Динамо». Встиг пограти в Прем’єр-Лізі – у кам’янській «Сталі» разом із нинішнім гравцем «Минаю Анатолієм Нурієвим.

Третім новачком клубу став також добрий знайомий вболівальників «Минаю» - Сергій Машталір. Закарпатський нападник вже грав за «Минай» – до 2018-го року. Тепер він повертається. На аматорському рівні Сергій разом з «Минаєм» командою переміг у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Закарпаття. Останній сезон Сергій провів в «Ужгороді», де за півроку встиг забити п’ять голів.

Нагадаємо, що завтра, 17 червня, «Минай» гратиме в півфіналі Кубка України проти київського «Динамо». Початок – о 14:00.