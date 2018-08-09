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    Перед поєдинком з «Маріуполем» у «Бордо» є втрати

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    Самуель Калу - Перед поєдинком з «Маріуполем» у «Бордо» є втрати
    Самуель Калу

    У французів точно не зіграють троє футболістів

    На матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти «Маріуполя» французький «Бордо» привіз 21 гравця.

    Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

    Проти «азовців» через травми точно не зіграють: захисники Юссуф Сабалі і Тео Пелленар і нападник Александре Менді.

    Також не візьмуть участь в поєдинку і двоє новачків команди: півзахисники Самуель Калу і Тома Башич, яких ще не встигли заявити на турнір.

    Матч «Маріуполь» - «Бордо» відбудеться 9-го серпня, початок о 20:00.

    У попередньому раунді підопічні Олександра Бабича перемогли шведський «Юргорден».

    Джерело: xsport.ua

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