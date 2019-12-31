Перед «Шахтарем» «Бенфіка» підсилилася гравцем дортмундської «Боруссії»



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Певний час Юліан Вайґль був одним із ключових гравців «Боруссії» Fear the Wall

Юліан Вайґль може стати осьовим гравцем лісабонців

Півоборонець дортмундської «Боруссії» Юліан Вайгль найближчим часом стане футболістом «Бенфіки». Як повідомляє офіційний сайт португальського клубу, сума трансферу складе € 20 млн. Сторонам залишилося лише затвердити деталі, які стосуються особистого контракту німецького хавбека.

У «Боруссію» Вайґль перебрався в 2015 році. Його попереднім клубом був «Мюнхен-1860». У поточному сезоні 24-річний німець провів 13 матчів у Бундеслізі. В його активі один забитий м’яч. На його рахунку також чотири матчі в Лізі чемпіонів і дві зустрічі, проведені в Кубку Німеччини.

Крім того, на рахунку Вайґля п'ять матчів у складі збірної Німеччини, з якою він став бронзовим призером чемпіонату Європи-2016. На самому турнірі футболіст, втім, не провів жодного поєдинку.

Нагадаємо, що «Бенфіка» буде суперником донецького «Шахтаря» в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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