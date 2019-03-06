«Тоттнем» добив «Боруссію» і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)



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Гаррі Кейн вкотре проявив бомбардирський хист telegraph.co.uk

Дортмундці не спромоглися на диво після виїзних 0:3

Лондонський «Тоттнем Готспур» довершив розпочате вдома і впевнено вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Після домашніх 3:0 «шпори» здолали «Боруссію» ще й на виїзді.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) — 0:1

(перший матч - 0:3)

Гол: 0:1 - Гаррі Кейн (49)

«Боруссія»: Бюркі — Маріуш Вольф (Бруун-Ларсен, 62), Аканджі, Вайґль, Абду Діалло — Аксель Вітсель — Джейдон Санчо, Марко Ройс (Томас Ділейні, 74), Ґьотце (к), Рафаел Ґеррейру (Пулішіч, 62) — Пако Алькасер. Тренер — Люсьєн Фавр

«Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) — Айдервейрельд, Давінсон Санчес, Вертонґен — Ор’є, Вінкс (Ерік Даєр, 55), Крістіан Еріксен (Денні Роуз, 83), Мусса Сіссоко, Бен Девіс — Сон Гин-Мін (Ерік Ламела, 71), Гаррі Кейн. Тренер — Мауріціо Покеттіно

Суддя: Маккелі (Нідерланди)

5 березня. Дортмунд. Стадіон «Signal Iduna Park»

На початку другого тайму Мусса Сіссоко вивів на побачення з Романом Бюркі Гаррі Кейна, а той, не зближуючись із воротарем, ударом метрів з 17-ти забив, як виявилося, єдиний у грі гол.

Завтра, 6 березня, о 22:00 повторні чвертьфінальні матчі проведуть «Порту» і «Рома» (перший матч - 1:2), а також «Манчестер Юнайтед» і «Парі Сен-Жермен» (перший матч - 0:2).