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    Перегравши полячку, українка Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA

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    Даяна Ястремська за підсумками турніру в Таїланді буде у топ-40 світового рейтингу - Перегравши полячку, українка Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA
    Даяна Ястремська за підсумками турніру в Таїланді буде у топ-40 світового рейтингу
    wtatennis.com

    Наша тенісистка демонструє вельми стрімкий прогрес

    47-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла до фіналу турніру з серії International в таїландському Гуагіні (покриття - хард, призовий фонд - $250 000).

    У півфінальному поєдинку 18-річна одеситка впевнено розібралася з 98-ю на даний момент тенісискою світу Маґдою Лінетт з Польщі - 6:4, 6:3.

    То було друге очне побачення суперниць і вдруге перемогу святкувала українка. На цей раз, щоб здолати Лінетт, Даяні знадобилося півтори години.

    Для Ястремської то буде другий у кар'єрі фінал на турнірах під егідою WTA. Перший восени минулого року вона виграла, здолавши у Гонконзі китаянку Цян Ван.  

    У боротьбі за титул у Гуагіні Ястремська зустрінеться з 49-ю ракеткою світу Айлою Томляновіч з Австралії, яка у півфіналі перемогла словенку Тамару Ціданшек. Досі майбутні фіналістки зустрічалися одного разу і перемогла в тому матчі наша тенісистка.

    Додамо, що в 1/8 фіналу Гуагіну Томляновіч здолала іншу українку Катерину Козлову.

     Читайте також: 18-річна Даяна Ястремська обіграла екс-першу ракетку світу
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