Перегравши полячку, українка Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA



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Даяна Ястремська за підсумками турніру в Таїланді буде у топ-40 світового рейтингу wtatennis.com

Наша тенісистка демонструє вельми стрімкий прогрес

47-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла до фіналу турніру з серії International в таїландському Гуагіні (покриття - хард, призовий фонд - $250 000).



У півфінальному поєдинку 18-річна одеситка впевнено розібралася з 98-ю на даний момент тенісискою світу Маґдою Лінетт з Польщі - 6:4, 6:3.



То було друге очне побачення суперниць і вдруге перемогу святкувала українка. На цей раз, щоб здолати Лінетт, Даяні знадобилося півтори години.



Для Ястремської то буде другий у кар'єрі фінал на турнірах під егідою WTA. Перший восени минулого року вона виграла, здолавши у Гонконзі китаянку Цян Ван.



У боротьбі за титул у Гуагіні Ястремська зустрінеться з 49-ю ракеткою світу Айлою Томляновіч з Австралії, яка у півфіналі перемогла словенку Тамару Ціданшек. Досі майбутні фіналістки зустрічалися одного разу і перемогла в тому матчі наша тенісистка.



Додамо, що в 1/8 фіналу Гуагіну Томляновіч здолала іншу українку Катерину Козлову.