Перегравши полячку, українка Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA
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Наша тенісистка демонструє вельми стрімкий прогрес
47-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла до фіналу турніру з серії International в таїландському Гуагіні (покриття - хард, призовий фонд - $250 000).
У півфінальному поєдинку 18-річна одеситка впевнено розібралася з 98-ю на даний момент тенісискою світу Маґдою Лінетт з Польщі - 6:4, 6:3.
То було друге очне побачення суперниць і вдруге перемогу святкувала українка. На цей раз, щоб здолати Лінетт, Даяні знадобилося півтори години.
Для Ястремської то буде другий у кар'єрі фінал на турнірах під егідою WTA. Перший восени минулого року вона виграла, здолавши у Гонконзі китаянку Цян Ван.
У боротьбі за титул у Гуагіні Ястремська зустрінеться з 49-ю ракеткою світу Айлою Томляновіч з Австралії, яка у півфіналі перемогла словенку Тамару Ціданшек. Досі майбутні фіналістки зустрічалися одного разу і перемогла в тому матчі наша тенісистка.
Додамо, що в 1/8 фіналу Гуагіну Томляновіч здолала іншу українку Катерину Козлову.