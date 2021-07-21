Усик підписав контракт на бій з Джошуа. Чемпіон вже отримав наступного суперника (фото)

Олександр Усик може провести одразу два поєдинки з Ентоні Джошуа

У разі перемоги британця в поєдинку з українцем обов’язковим претендентом буде Джойс

Олександр Усик за два місяці після оголошення поєдинку з чемпіоном у надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа нарешті отримав контракт на руки і з задоволенням його підписав. Отже, бій відбудеться 25 вересня в Лондоні.

Усик вже опублікував кадри підписання контракту на майбутній бій.

В разі перемоги Усика над Джошуа контракт передбачає проведення негайного матчу-реваншу. Претендент Усик такого права не має.

Між тим, Всесвітня боксерська організація (WBO) вже призначила небитого британця Джо Джойса (12-0, 11 КО) новим обов'язковим претендентом для чинного чемпіона, яким на даний момент є Джошуа. Тобто, якщо Ентоні переможе Усика, то потім має битися з Джойсом.

У найближчу суботу, 24 липня, Джо проведе поєдинок проти француза камерунського походження Карлоса Такама.