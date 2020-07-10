Перша футбольна ліга: «Минай» у над напруженому матчі лідерів б’є «Металіст» (відео)

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Гол Петра Стасюка помітно поліпшив турнірне становище закарпатців Світлина - Федерація футболу Закарпаття

Команди порівнялися за очками в таблиці

У п’ятницю, 10 липня, стартував 23-й тур першої футбольної ліги в Україні.

Мабуть, центральна зустріч вікенду відбулася в селі Минай під Ужгородом, де однойменний клуб, який бореться за місце в Прем’єр-лізі, мінімально, 1:0 переміг іншого претендента на підвищення в класі – харківський «Металіст-1925». Єдиний гол у матчі на 57-й хвилині провів Петро Стасюк.

Таким чином, «Минай» набрав 44 очки, наздогнав «Металіст-1925» і разом із «Інгульцем», який має аналогічний доробок, ділить друге-четверте місця. Лідирує волочиський «Агробізнес» - 46 пунктів.

Ще в одному матчі п’ятниці в Краматорську перестрілку влаштували місцевий «Авангард» та «Балкани» з села Зоря на Одещині. Зустріч завершилася сенсаційною з огляду на лідерські амбіції клубу з Донеччини нічиєю.

«Авангард» (Краматорськ) – «Балкани» (Зоря) – 3:3

Голи: 0:1 – Сергій Платунов (20). 1:1 – Олексій Лобов (24, з пенальті). 2:1 – Іван Матяж (31). 2:2 – Лукас Кунья (54). 2:3 – Дмитро Болокан (61). 3:3 – Ігор Кириєнко (90+5)

Після цієї нічиєї «Авангард» з 38-ма очками залишився восьмим. Його відставання від сьомого місця, яке посідає київська «Оболонь-Бровар», складає один пункт. «Балкани» з 18-ма очками залишилися 14-ми. Від «Кременя», який іде 13-м, вони відстають на два бали.

Завтра, 11 липня, буде зіграно решта п’ять поєдинків 23-го туру: «Прикарпаття» - «Кремінь», «Миколаїв» - «Оболонь-Бровар», «Гірник-Спорт» - «Агробізнес», «Волинь» - «Інгулець», «Чорноморець» - «Рух».

Матч «Металург» (Запоріжжя) – «Черкащина» перенесений на невизначений термін через спалах у лавах запоріжців корона вірусної інфекції.