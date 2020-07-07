По різні боки ґрат. Фоторепортаж із «Оболонь-Арени» у Києві, де творилася головна сенсація туру в першій лізі

У цьому епізоді воротар киян Назарій Федорівський прикарпатця Івана Сондея випередив Фото - Іван Вербицький

Претендент на вихід в елітний дивізіон не зміг переграти команду з нижньої частини таблиці

У понеділок ввечері, 6 липня на «Оболонь-Арені» у Києві зіграний завершальний матч 22-го туру чемпіонату України в першій лізі. Підсумок поєдинку сенсаційний: місцева «Оболонь-Бровар», яка бореться за право підвищитися в класі, не змогла перемогли 12-ту команду дивізіону, івано-франківське «Прикарпаття». Зустріч завершилася внічию – 3:3.

Треба сказати, що тренер прикарпатців Володимир Ковалюк під час зимового антракту, котрий через пандемію коронавірусу розтягнувся до літа, суттєво оновив склад. Він відмовився від послуг цілої групи досвідчених виконавців, котрі донедавна визначали обличчя колективу – Володимира Боришкевича, Ігора Худоб’яка, Віктора Яневича, Віктора Данищука, Петра Ковальчука. Крім того, в луцьку «Волинь» перейшов Ярослав Конкольняк, а Богдан Оринчак транзитом через винниківський «Рух» був орендований у закарпатський «Минай».

Одним словом, «Прикарпаття» оновилося до непізнаваності і судячи з першого матчу, який команда програла 1:5 у Миколаєві, наслідки змін важкі. Особливо з урахуванням, що концепція розвитку прикарпатського клубу передбачає комплектацію виключно вихованцями місцевого футболу.

Правда, вже перед наступним матчем проти одеського «Чорноморця» особисто мер міста Руслан Марцінків анонсував гучне як для «Прикарпаття» підсилення: команду поповнив 26-річний хавбек Іван Сондей, у якого був досвід виступів за елітний донецький «Олімпік». Іван у зустрічі з «моряками» відразу продемонстрував задатки лідера, а саме «Прикарпаття» хоча й поступилося 0:1, але вже не виглядало безнадійно.

Вчора у Києві івано-франківці здивували ще більше. Вони першими відкрили рахунок, коли на 26-й хвилині ударом з одинадцятиметрової позначки ворота Назара Федорівського вразив досвідчений на тлі більшості партнерів нападник Роман Барчук. «Оболонь» зусиллями Олександра Батальського відігралася на 38-й хвилині, а на четвертій компенсованій до першого тайму часу хвилині вийшла вперед – на добиванні вдало зіграв Микита Безуглий.

Коли на початку другої половини Батальський забив утретє, оболонці вочевидь вирішили, що справа зроблена. І помилилися. Буквально через дві хвилини Владислав Семотюк, який з’явився на полі після перерви, розібрався у ситуації в центрі поля, віддав вправо на Сондея, той навісив у район дальньої стійки, звідки Назарій Воробчак зробив простріл і змусив згадуваного вже Безуглого зрізати м’яч у власні ворота.

Відігралися гості за п’ять хвилин до завершення зустрічі, коли на добиванні успішно зіграв молодий нападник Олег Павлюк. Цікаво, що хвилин за 15 до того цей форвард після парируваного Федорівським удару на відскок не побіг, що йому кілька разів нагадав гучними вигуками свій воротар Остап Вульчин: «Олеже, добивання!»

Коли рахунок зрівнявся, прикарпатці на радощах мали бажання поборотися за перемогу. «Не зупиняємося, далі!» - заохочував партнерів Андрій Вацеба. Не вийшло, але десяток прикарпатських фанатів, які підтримували команду з-за ґрат стадіону, проводили улюбленців овацією. Оболонські ж ультрас, яких по інший бік стадіону, за іншим загородженням зібралося приблизно вчетверо більше, навпаки мали до своєї команди претензії.

Після 22-х турів «Оболонь» з 39-ма очками сьома. «Прикарпаття» має 21 пункт і залишається 12-м.

Найгостріші моменти матчу Оболонь-Бровар - Прикарпаття

Сьогодні, 7 липня, в першій лізі буде зіграний матч між винниківським «Рухом» і волочиським «Агробізнесом». Ці команди мали грати двома тижнями раніше, але гру перенесли через спалах у лавах «Руху» корона вірусної інфекції. Клуб Григорія Козловського пішов на карантин, але в день, коли мав відбуватися матч із «Агробізнесом» згідно з графіком, похизувався колективним виходом на шашлики. За показове нехтування самоізоляцією «Рух» поки не покарали.

Іван Вербицький, «Главком»