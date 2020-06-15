«За сімейними обставинами». Лідер першої футбольної ліги України вирішив звільнити тренера



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Співпраця Юрія Бакалова і власника «Руху» Григорія Козловського тривала недовго Фото - UA-Футбол

Юрій Бакалов не допрацює сезону-2019/2020

Лідер першої ліги України, футбольний клуб «Рух» зі Львова повідомив, що Юрій Бакалов звільнений з посади головного тренера команди.

Він очолив команду у грудні 2019-го року після Леоніда Кучука. Впродовж останніх п’яти місяців фахівець готував «жовто-чорних» до старту весняної частини чемпіонату у першій лізі. Під керівництвом Бакалова «жовто-чорні» провели 13 спарингів, 9 з них завершились перемогами.

Однак через карантин, оголошений у зв’язку з пандемією Covid-19, наставник так і не встиг дебютувати на чолі «Руху» у офіційних матчах.

Як йдеться у повідомленні клубу, тренер сам написав заяву про відставку. Однак конкретно її причини Рух не пояснив.

«За лічені дні до відновлення змагань у плани тренера, великого професіонала своєї справи, людини, яка безмежно любить футбол, втрутились куди важливіші обставини. Керівництво «жовто-чорних» увійшло у положення Юрія Михайловича і з гіркотою, але водночас і з розумінням поставилось до його непростої життєвої ситуації і прийняло заяву про відставку. Здоров’я людини – головне її багатство – має першочергове значення», - йдеться в повідомленні клубу.

Пізніше сайт «Руху» повідомив, що новим наставником команди став Іван Федик.