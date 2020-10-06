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    Перша ліга: обидва лідери несподівано втратили очки, але залишилися на вершині (відео)

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    &laquo;Металіст-1925&raquo; не зміг обіграти&nbsp;&laquo;Полісся&raquo; - Перша ліга: обидва лідери несподівано втратили очки, але залишилися на вершині (відео)
    «Металіст-1925» не зміг обіграти «Полісся»
    Світлина - ФК «Металіст-1925»

    Завдяки осічкам «Чорноморця» і «Металіста» впритул до лідерів підібрався «Гірник-Спорт»

    У першій футбольній лізі України зіграні поєдинки п’ятого туру. Обоє лідерів – «Металіст-1925» і «Чорноморець» - несподівано втратили очки з командами із нижньої частини таблиці. Харків’яни і одесити місця на вершині таблиці таки зберегли, але «Гірник-Спорт», який розгромив 4:1 тернопільську «Ниву», вийшов на перше місце за втраченими очками, оскільки має гру в запасі.

    Також варто виділити першу в сезоні перемогу «Волині». Здолати «Агробізнес» лучанам допоміг дубль нападника Ігоря Сікорського, якого свого часу вигнали з «Агробізнесу» через поїздку на територію країни-агресора.

    «Металіст-1925» (Харків) – «Полісся» (Житомир) – 0:0

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Нива» (Тернопіль) – 4:1

    Голи: 1:0 – Сергій Герасимець (30). 1:1 – Роман Волохатий (32). 2:1 – Данило Карась (39). 3:1 – Семен Вовченко (60, автогол). 4:1 – Артур Мурза (89)

    «Авангард» (Краматорськ) – «Миколаїв» - 0:1

    Гол: 0:1 – Богдан Кушніренко (82, з пенальті)

    «Верес» (Рівне) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:1

    Голи: 0:1 – Станіслав Куліш (23). 1:1 – Михайло Сергійчук (45+2). 2:1 – Роман Гончаренко (61)

    «Волинь» (Луцьк) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 2:1

    Голи: 1:0 – Ігор Сікорський (19, з пенальті). 2:0 – Ігор Сікорський (24, з пенальті). 2:1 – Руслан Черненко (72)

    «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:1

    Голи: 1:0 – Назарій Воробчак (3). 1:1 – Віктор Лиховидько (31)

    Матчі «Оболонь» - «ВПК-Агро» і «Альянс» - «Кристал» перенесені на пізніший термін через спалах коронавірусної інфекції в лавах «ВПК-Агро» та «Альянсу».

    «Чорноморець» і «Металіст-1925» очолюють таблицю з 11-ма очками в активі. «Гірник-Спорт» має десять пунктів і гру в запасі. По сім очок набрали «Верес», «Альянс» і «Кремінь». Єдиною командою, яка не має в активі жодного пункту, є херсонський «Кристал».

    Матчі шостого туру заплановані на 10-11 жовтня.

     Читайте також: Кубок України: позаторішній фіналіст програв 1:4, «Прикарпаття» ледь не вибило учасника Ліги Європи
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) Михайло Сергійчук ФК Волинь ФК Прикарпаття Руслан Черненко Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Полісся» Станіслав Куліш ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Ігор Сікорський ФК «Кристал» (Херсон) Богдан Кушніренко Сергій Герасимець Артур Мурза Назарій Воробчак Кременчук Семен Вовченко Віктор Лиховидько Роман Волохатий Данило Карась Роман Гончаренко
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