Перша ліга: обидва лідери несподівано втратили очки, але залишилися на вершині (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Металіст-1925» не зміг обіграти «Полісся» Світлина - ФК «Металіст-1925»

Завдяки осічкам «Чорноморця» і «Металіста» впритул до лідерів підібрався «Гірник-Спорт»

У першій футбольній лізі України зіграні поєдинки п’ятого туру. Обоє лідерів – «Металіст-1925» і «Чорноморець» - несподівано втратили очки з командами із нижньої частини таблиці. Харків’яни і одесити місця на вершині таблиці таки зберегли, але «Гірник-Спорт», який розгромив 4:1 тернопільську «Ниву», вийшов на перше місце за втраченими очками, оскільки має гру в запасі.

Також варто виділити першу в сезоні перемогу «Волині». Здолати «Агробізнес» лучанам допоміг дубль нападника Ігоря Сікорського, якого свого часу вигнали з «Агробізнесу» через поїздку на територію країни-агресора.

«Металіст-1925» (Харків) – «Полісся» (Житомир) – 0:0

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Нива» (Тернопіль) – 4:1

Голи: 1:0 – Сергій Герасимець (30). 1:1 – Роман Волохатий (32). 2:1 – Данило Карась (39). 3:1 – Семен Вовченко (60, автогол). 4:1 – Артур Мурза (89)

«Авангард» (Краматорськ) – «Миколаїв» - 0:1

Гол: 0:1 – Богдан Кушніренко (82, з пенальті)

«Верес» (Рівне) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:1

Голи: 0:1 – Станіслав Куліш (23). 1:1 – Михайло Сергійчук (45+2). 2:1 – Роман Гончаренко (61)

«Волинь» (Луцьк) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 2:1

Голи: 1:0 – Ігор Сікорський (19, з пенальті). 2:0 – Ігор Сікорський (24, з пенальті). 2:1 – Руслан Черненко (72)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:1

Голи: 1:0 – Назарій Воробчак (3). 1:1 – Віктор Лиховидько (31)

Матчі «Оболонь» - «ВПК-Агро» і «Альянс» - «Кристал» перенесені на пізніший термін через спалах коронавірусної інфекції в лавах «ВПК-Агро» та «Альянсу».

«Чорноморець» і «Металіст-1925» очолюють таблицю з 11-ма очками в активі. «Гірник-Спорт» має десять пунктів і гру в запасі. По сім очок набрали «Верес», «Альянс» і «Кремінь». Єдиною командою, яка не має в активі жодного пункту, є херсонський «Кристал».

Матчі шостого туру заплановані на 10-11 жовтня.