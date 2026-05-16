Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
Реброва не коментував інформацію про внесення ним застави за Єрмака
фото: соцмережі
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сергій Ребров не зможе у своєму профілі в Instagram прочитати думки українців про свій вчинок

Екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров закрив коментарі у Instagram після внесення частини застави за колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком».

Наразі користувачі Instagram не мають можливості залишати коментарі під дописами Реброва. Варто зазначити, що екстренер збірної України не пояснював мотивацію свого вчинку. Також він не коментував інформацію про внесення ним застави за Єрмака.

Нагадаємо, згідно з інформацією джерел Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Андрія Єрмака.

Як інформував журналіст-розслідувач Михайло Ткач, Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за колишнього голову Офісу президента України, якого підозрюють в корупції. 

Як зазначають ЗМІ, Реброва і Єрмака пов'язують родинні зв'язки.

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура просила заставу у 180 млн грн, однак суд встановив нижчу суму – 140 млн грн. Якщо кошти все ж надійдуть на рахунок суду, на підозрюваного покладуть низку обов'язків:

  • прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • не покидати Київ без дозволу;
  • здати закордонні паспорти та дипломатичні документи;
  • не спілкуватися з підозрюваними у справі та переліченими свідками;
  • носити електронний засіб контролю.

НАБУ та САП підозрюють Єрмака в участі в легалізації понад 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. За версією слідства, кошти можуть бути пов'язані з корупційними схемами в «Енергоатомі», що фігурують у так званій справі «Мідас». Серед інших підозрюваних у цій справі – колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу не означають доведення вини – її має встановити суд обвинувальним вироком.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ Операція «Мідас» корупція в Україні скандал соцмережі Instagram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексбоєць «Азову» Віктор Лахно розповів, що сталося після інциденту з Єрмаком
Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
14 травня, 09:25
Андрій Ярмоленко мчить до рекорду УПЛ
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
13 травня, 17:28
ФІФА готує нововведення перед стартом світової першості
ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу
13 травня, 16:48
Перед судом Єрмак заявив, що не впливає на правосуддя
Єрмак зробив заяву перед обранням запобіжного заходу
13 травня, 13:38
Іван Тихомиров є захисником «Іслочі» та збірної Білорусі з футболу
Гравець збірної Білорусі з футболу посеред сезону несподівано був мобілізований до армії
11 травня, 14:45
«Райо Вальєкано» вперше в історії вийшов до фіналу єврокубка
«Страсбур» і «Райо Вальєкано» визначили другого фіналіста Ліги конференцій Реклама
8 травня, 01:24
Суперники не змогли виявити сильнішого
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
27 квiтня, 14:57
Ліам Росеньор протримався на посаді тренера лондонців 104 дні
Новий антирекорд. «Челсі» звільнив головного тренера
22 квiтня, 22:10
Юго Екітіке вибув на тривалий період
«Ліверпуль» підтвердив важку травму коштовного нападника
16 квiтня, 17:24

Новини

«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі
«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
Українець Чухаджян двічі побував у нокдауні і програв претендентський бій IBF
Українець Чухаджян двічі побував у нокдауні і програв претендентський бій IBF
Легендарний Майк Тайсон зізнався в інтерв'ю, чи продовжує вживати наркотики
Легендарний Майк Тайсон зізнався в інтерв'ю, чи продовжує вживати наркотики
«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ
«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua