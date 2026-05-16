Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака

Реброва не коментував інформацію про внесення ним застави за Єрмака

Сергій Ребров не зможе у своєму профілі в Instagram прочитати думки українців про свій вчинок

Екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров закрив коментарі у Instagram після внесення частини застави за колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком».

Наразі користувачі Instagram не мають можливості залишати коментарі під дописами Реброва. Варто зазначити, що екстренер збірної України не пояснював мотивацію свого вчинку. Також він не коментував інформацію про внесення ним застави за Єрмака.

Нагадаємо, згідно з інформацією джерел Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Андрія Єрмака.

Як інформував журналіст-розслідувач Михайло Ткач, Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за колишнього голову Офісу президента України, якого підозрюють в корупції.

Як зазначають ЗМІ, Реброва і Єрмака пов'язують родинні зв'язки.

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура просила заставу у 180 млн грн, однак суд встановив нижчу суму – 140 млн грн. Якщо кошти все ж надійдуть на рахунок суду, на підозрюваного покладуть низку обов'язків:

прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

не покидати Київ без дозволу;

здати закордонні паспорти та дипломатичні документи;

не спілкуватися з підозрюваними у справі та переліченими свідками;

носити електронний засіб контролю.

НАБУ та САП підозрюють Єрмака в участі в легалізації понад 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. За версією слідства, кошти можуть бути пов'язані з корупційними схемами в «Енергоатомі», що фігурують у так званій справі «Мідас». Серед інших підозрюваних у цій справі – колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу не означають доведення вини – її має встановити суд обвинувальним вироком.