Володар Кубка України 2008/09 втратить професіональний статус

Багаторазовий учасник єврокубків попрощається з рівнем майстрів

Полтавська «Ворскла» не пройшла атестацію на новий сезон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Уболівальники «зелено-білих» не побачать улюблену команду на всеукраїнському рівні в наступній кампанії. Іменитий клуб не отримав атестат на участь в змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги на сезон 2026/27. Керівництво «Ворскли» не закрило борги.

«На жаль, через значний обсяг боргових зобов'язань, які виникли і накопичувалися починаючи з 2021 року, наш клуб не зміг підтвердити фінансові критерії та отримати атестат для участі у футбольних змаганнях», – ідеться в заяві клубу.

Водночас менеджмент «зелено-білих» намагатиметься повернути професіональний статус. У керівництві «Ворскли» запланували провести реструктуризацію, оптимізувати процеси та пошук потенційних інвесторів і спонсорів. Клуб прагнутиме повернутися у змагання ПФЛ на сезон 2027/28.

«Ворскла» в сезоні 2025/26

Після вильоту з Прем'єр-ліги «зелено-білі» провели змагальний рік у Першій лізі. Команда набрала 30 очок за 30 турів і фінішувала на 14-й сходинці дивізіону.

Згідно з регламентом «Ворскла» повинна була зіграти в перехідних матчах за місце в Першій лізі. Її суперником мало стати друголігове «Полісся-2» з Житомира. Проте, тепер ці поєдинки позбавлені сенсу.

Досягнення «Ворскли»

Полтавці дебютували у Вищій лізі в сезоні 1996/97, відразу фінішували третіми та завоювали путівку в Кубок УЄФА. Вдруге бронзові нагороди футболісти «Ворскли» вибороли в кампанії 2017/18 УПЛ.

Найбільшою вершиною на внутрішній арені залишається Кубок України. У фіналі турніру сезону 2008/09 підопічні Миколи Павлова здолали донецький «Шахтар». Найвище досягнення в єврокубках – груповий етап Ліги Європи (двічі).

