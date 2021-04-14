Перша олімпійська чемпіонка України мріє приїхати на батьківщину (відео)

Оксана Баюл чекає, що українські чиновники все ж таки зроблять перший крок на зустріч

Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл заявила, що мріє приїхати на батьківщину. Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.

Спортсменка зазначає, що її стосунки з батьківщиною небезхмарні. ЇЇ чоловік нагадав про те, що країна так і не віддячила дружині за перше олімпійське золото. Їхня родина програла позов, загальною сумою в 50 мільйонів доларів до колишніх промоутерів, тренерів, які привезли Оксану в Америку, а також і до держави Україна.

Спортсменка так і не отримала призові за олімпійську перемогу.

Але Баюл заявила, що готова до перезавантаження стосунків із рідною країною, про яку ніколи не забуває. Вона відкрито підтримала Майдан, і на відміну від багатьох українських спортсменів ніколи не боялася називати події на сході України війною з Росією. І не боялася відкрито про це говорити на американському телебаченні ще 2014-го року.

Оксана і її чоловік чекають, що українські чиновники все ж таки зроблять перший крок на зустріч.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Баюл звинуватила росіян у плагіаті.