Світовий рейтинг: українська тенісистка встановила особистий рекорд

У першій сотні світового рейтингу розташувались дві українські тенісистки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг за підсумком турнірів, що проходили паралельно з Кубком Біллі Джин Кінг. Українка Дар’я Снігур встановила особистий рекорд – вона піднялася на 105-те місце. Катерина Байндль піднялася на 25 рядків та стала 113-ю. Про це повідомляє «Главком».

У топ-10 світового рейтингу не відбулося змін після завершення всіх основних змагань.

Рейтинг WTA станом на 14 листопада:

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1. Іга Швьонтек (Польща, 11085)

2. Онс Жабер (Туніс, 5055)

3. Джесіка Пегула (США, 4691)

4 (6). Каролін Гарсія (Франція, 4375)

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5. Аріна Соболенко (3925)

6 (5). Марія Саккарі (Греція, 3871)

7 (10). Корі Гауфф (США, 3646)

8. Дарія Касаткіна (3435)

9. Вероніка Кудерметова (2795)

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10. Сімона Халеп (Румунія, 266)

53 (52). Ангеліна Калініна (Україна, 982)

70. Марта Костюк (Україна, 814)

102. Даяна Ястремська (Україна, 614)

105 (106). Дар’я Снігур (Україна, 572)

113 (138) Катерина Байндль (Україна, 549)

130. Леся Цуренко (Україна, 470)

238 (236). Еліна Світоліна (Україна, 268)

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340 (339) Катерина Завацька (Україна, 160).

Раніше було оприлюднено гонорар української тенісистки за півфінал Підсумкового турніру.

Також повідомлялось, що гарненька українська тенісистка приїхала до Варшави, щоб підтримати «Шахтар».