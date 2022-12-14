Всесвітня боксерська асоціація поновила в рейтингах боксерів із Росії та Білорусі

Комітет з рейтингів WBA виступила з заявою, в якій вирішила відновити російських і білоруських боксерів на місцях у рейтингу

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно поновила боксерів із Росії та Білорусі в рейтингах організації.

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«Через Комітет чемпіонатів і Комітет з рейтингів WBA виступила з заявою, в якій вирішила відновити російських і білоруських боксерів на місцях у рейтингу.

Спортсмени з цієї країни не є військовими й не входять до складу уряду, тому не мають відношення до війни проти України.

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Проте було визначено, що будь-який боєць, який висловиться за підтримку війни або візьме участь у ній, буде негайно усунений», – повідомила організація.

Нагадаємо, росіян виключили з рейтингів у березні.

Раніше боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви.

Відзначимо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

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Також Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.